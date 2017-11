Los parques temáticos del sur de California ya se visten de Navidad

Empieza desde ya a disfrutar de la magia que brindan estas atracciones de la ciudad

Los parques del sur de California ya están listos para la Navidad y cada uno recibe a los visitantes de manera particular. Por ejemplo, Legoland creó el árbol navideño de legos más grande del mundo mientras que Universal Studios celebra por primera vez las fiestas con un espectacular juego de luces que se proyectan en el Castillo Hogwarts.

Esta es una breve descripción de lo que se puede esperar en las próximas semanas de estos parques temáticos.

Universal Studios

Nadie estará más feliz que los admiradores de Harry Potter con Christmas in The Wizarding World of Harry Potter, el evento con el que por primera vez Studios Universal celebra en la pequeña aldea las fiestas navideñas. Esto incluye un deslumbrante espectáculo de luces que se proyectan en el igual de deslumbrante Castillo Hogwarts.

Entre otras atracciones, el Frog Choir interpreta villancicos durante sus presentaciones y en el restaurante The Three Broomsticks se sirve comida de acuerdo con la temporada, así como la clásica cerveza de mantequilla. Todos los días hasta el 7 de enero. Detalles: universalstudioshollywood.com.

Legoland

El parque de Carlsbad, California, celebra la llegada de las fiestas navideñas con el árbol hecho de legos más grande del mundo. El entretenimiento en vivo estará a cargo de los Lego Friends en Heartlake City, y los duendes de Santa entonarán villancicos en Fun Town.

Pero eso no es todo. Para tomarse la foto familiar, estará disponible un trineo de Legos de tamaño real con todo y renos. En el área de Lego Friends caerá nieve y en Fun Town se presentará el nuevo show The Yule Tides. Termina el 1 de diciembre. Informes: Legoland.com.

Knotts Berry Farm

Desde Ghost Town hasta Camp Snoopy, los festejos navideños se dejan sentir en este parque de Buena Park. En el Calico Town Hall hay muchas actividades para niños, como escribir cartas a Santa, escuchar villancicos por parte de los Calico Carolers o ver el nuevo show de Charly Brown que se presenta en el escenario de Calico Town.

En la Santa’s Christmas Cabin los visitantes pueden tomarse una foto con Santa así como probar antojitos y bebidas clásicas de la temporada. Mientras que en el Camp Snoopy Theatre las familias pueden disfrutar del show “A Peanuts Guide to Christmas”. Termina el 18 de enero. Informes: knotts.com.

Six Flags Magic Mountain

Más de 1.5 millones de luces adornan algunas áreas del parque, incluyendo Fire and Ice en el Metro Park Pub. Durante los 28 días que dura el evento, los visitantes pueden disfrutar de actividades como nevadas a partir de las 5 pm, quemar bombones y comer comidas de temporada, como la langosta con macarrones y queso.

O también escuchar las canciones navideñas interpretadas por grupos corales. Hay un espectáculo de luces que danzan al ritmo de música navideña, actividades manuales y soldados que deambulan por el área de Winter Wonderland. Y en Mining Town estará el Santa’s Wild Sleigh Ride, un Santa Claus con el que los visitantes se podrán tomar fotografías. Termina el 31 de diciembre. Informes: sixflags.com.

Disneyland

Como cada año, los parques de Anaheim echan la casa por la ventana en el festejo navideño. Desde el Sleeping Beauty Castle hasta Radiator Springs, los adornos, las luces y los shows alusivos a las fiestas invernales son de las atracciones más populares entre los que visitan estos parques. Entre los espectáculos más vistosos de Disneyland está el castillo de la Bella Durmiente, que para estas fechas fue iluminado con millones de luces blancas y de color pastel.

Y la Haunted Mansion también merece la pena una visitada, que en estas fechas hace honor a los personajes de la cinta “The Nightmare Before Christmas”. En ambos parques las golosinas alusivas a estas fiestas están a la orden del día, especialmente las gigantes manzanas cubiertas con chocolate u otro tipo de dulce. Termina el 7 de enero. Informes: disneyland.disney.go.com.