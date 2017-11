5 problemas de salud comunes de los hombres y cómo solucionarlos

Los padres de niños pequeños hacen menos ejercicio que aquellos que no tienen hijos. “Los padres con hijos dependientes son sin duda más inactivos que los que no son padres”, concluyeron los autores de una revisión sobre el tema, que se publicó en la revista Preventive Medicine. Pero los estudios también sugieren que los papás que se esfuerzan por mantenerse físicamente activos no solo obtienen los beneficios del ejercicio para sí mismos, sino que tienden a tener hijos más activos físicamente.

Síntomas: Una cintura cada vez más grande podría ser una señal de que no estás haciendo suficiente ejercicio, pero también podrías notar que las actividades cotidianas, como levantarte de la mesa sin apoyarte, se han vuelto más difíciles, comenta Legato.

Una solución rápida: Intenta encontrar una hora específica en tu horario cada día para hacer ejercicio, aconseja Legato. Si tienes un gimnasio en la oficina, ve a la misma hora cada día. Pon una bicicleta estacionaria frente a la tele en la sala de estar, y úsala mientras ves las noticias de la noche. Para comenzar a ver los beneficios, tan solo necesitas aumentar tu frecuencia cardíaca durante 15 a 20 minutos al día.