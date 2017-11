Deliciosas y sencillas recetas para preparar con 4 tipos de queso

Hay para todos los gustos, desde el más suave y untuoso hasta el más fuerte. El queso sin dudas es un ingrediente que no puede faltar en la cocina

Abrir el refrigerador y no encontrar un pedazo de queso es una imagen que casi no existe. Es el acompañante perfecto a la hora de preparar tartas y empanadas, no puede faltar con las pastas, y le agrega sabor a cualquier plato insulso.

El queso es el rey indiscutido cuando de comida se trata, ya que son tantas las variedades que existen que dependiendo cual se usa le agrega un sabor y textura diferente a los platos.

Imposible nombrar a todos, pero tenemos un repaso de algunos de los quesos más populares con unas propuestas de recetas para no dejar de usarlos

1) Parmesano

Imposible preparar u rico soufflé si no tiene queso, para hacer otra vez: un soufflé de espinacas y parmesano, riquísimo.

Ya lo dijimos, los quesos son geniales para agregar a las tartas, una idea de tarta de puerros y queso, sin dudas tendrá muchos adeptos.

2) Mozzarella

Unos bastones de mozzarella, para comer con la mano y suspirar de alegría.

Una versión de milanesa de pollo, rellena con queso, para tener siempre en cantidad.

3) Gruyere

Una frittata de verduras y fontina, ideal para hacer en sartén o al horno.

Delicias de la comida mexicana, esas tortillas de espinacas y queso son un viaje de ida.

4) Roquefort o queso azul

Para servir con pecado, esa salsa de roquefort le va a brindar mucho sabor.

El queso azul en ensaladas queda súper rico, más si viene acompañado de nueces y rúcula.