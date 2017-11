5 pasos a completar antes de cofirmar un préstamo estudiantil

Antes de solicitar un préstamo privado, asegúrate de que el estudiante se haya postulado para todos los subsidios federales para los que califique: Becas, subvenciones, programas de trabajo para estudiantes, y préstamos garantizados por el gobierno federal. Los préstamos federales no requieren de un aval, y además incluyen protecciones para el consumidor, como la habilidad de prorrogar o extender los pagos en caso de que uno tenga dificultades para pagarlos. Sin embargo, los préstamos federales tienen límites.

Puedes pedir prestado alrededor de entre $5,500 y $7,500 dólares por año, dependiendo del año académico, pero el total no podrá exceder un monto total de $31,000 dólares para los estudiantes universitarios.

Si dicho monto aún resulta insuficiente para cubrir el costo total de los estudios, el padre o tutor del estudiante puede solicitar un préstamo Parent PLUS para cubrir el saldo restante. Un préstamo PLUS se mantiene únicamente a nombre de los padres, y no del estudiante. Sin embargo, los préstamos Parent PLUS incluyen alternativas de pago más flexibles que los préstamos privados, y solo requieren una verificación de crédito básica. «Los préstamos federales para estudiantes conllevan mucho menos riesgo, y presentan una mucho mejor alternativa para los padres», dice Jarvis.