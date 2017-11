Video: Skater mexicano sufre aterradora caída y la pierna le queda ¡al revés!

¡Video aterrador! Skater mexicano cae de patineta y 'vuela' su pierna Andar en patineta a nivel profesional no es nada fácil, ya que este deporte implica múltiples riesgos como fracturas, golpes y aparatosas caídas. Tal es el caso de un skater mexicano, que al tratar de saltar una barra terminó con una escandalosa fractura de pierna. Fue tal la magnitud del golpe, que la extremidad del joven quedó prácticamente al revés. Sus amigos trataron de tranquilizarlo pero el patinador se retorcía del dolor. En la imagen no se aprecia movilización de sus compañeros por llamar a una ambulancia, al contrario, siguen grabando los gestos de dolor de su amigo. Aquí te dejamos el instante de la lesión. Advertencia: las siguientes imágenes pueden herir susceptibilidades.

A post shared by El Gráfico (@elgraficomx) on Nov 23, 2017 at 4:46pm PST