¡Si el amor se acabo, no cometas este error!

Con las rupturas surgen sentimientos de tristeza, soledad o depresión que pueden hacerte dudar de ti misma

La ruptura de una relación amorosa puede convertir a la mujer más segura de sí misma en la más insegura. Después de un rompimiento surgen sentimientos de tristeza, soledad o depresión que pueden hacerte dudar de tu atractivo, cualidades y valor como mujer.

Esta percepción equivocada de ti puede llevarte a cometer cinco graves errores:

Tomarlo personal. Con frecuencia muchas tienen pensamientos de culpa como: “Tal vez fui muy posesiva”, “fue mi culpa por engordarme”. Si la relación acabó debido a una adicción, amantes o abuso físico, mental o verbal, ten claro que ¡no es tu culpa!

Actuar con prisa. Hay quien se apresura a meterse con el primero que aparezca para tratar de llenar el vacío emocional que dejó la otra persona. Dicen que “un clavo saca otro clavo”, sin embargo, cuando experimentas una gran pérdida emocional, es necesario pasar por un proceso de duelo. Si no lo haces, tarde o temprano, el dolor que trataste de ignorar te azotará.

Enfoque erróneo. No desperdicies tu tiempo pensando: “¿será que me extraña?”, “¿habrá encontrado a otra que lo trate mejor?”. Estos pensamientos que gastas enfocada en tu ex te impiden progresar y rehacer tu vida. Mejor concéntrate en ti y en superarte para que retomes el control.

Justos pagan por pecadores. “Todos los hombres son iguales”, es el disco rayado de las despechadas. Aunque tu pareja haya sido un bueno para nada, no puedes asumir que todos los hombres son vagos, traidores o abusadores. Te aseguro que hay muchos hombres fieles, respetuosos y amorosos.

Solterona por siempre. Después que acaba un romance hay mujeres que piensan: “nadie me va a querer”. Rendirte ante la posibilidad de volverte a enamorar es el error más grave que puedes cometer. Te garantizo que existe alguien especial que desea estar contigo.

Pregúntale a cualquier persona que haya sufrido una decepción amorosa, te dirá que no sólo la superó, sino que encontró a alguien mejor. ¡Cree en ti y te sucederá lo mismo!

