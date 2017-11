Asambleísta Raúl Bocanegra, acusado de acoso sexual en Sacramento, renuncia al cargo

Deja el escaño quejándose de que lo han culpado sin darle oportunidad de probar su inocencia

El asambleísta demócrata de Pacoima, Raúl Bocanegra, a quien varias mujeres han denunciado por acoso sexual, anunció su renuncia inmediata.

Al menos siete mujeres han hecho público denuncias contra Bocanegra. Las acusaciones salieron a la luz el mes pasado, con la denuncia hecha por la empleada del Capitolio, Elise Flynn Gyore, al declarar que Bocanegra la tocó inapropiadamente en un evento social en Sacramento en 2009 cuando el politico era jefe de la oficina del exasambleísta Felipe Fuentes.

“Cuando yo iba o salía del baño – en un evento social en Sacramento -, se me acercó, me tocó los senos y me metió mano. Lo detuve y le dije ‘qué te pasa’, yo estoy casada. ‘Yo también estoy casado, no pasa nada’, me respondió. ‘A mi sí me interesa mi matrimonio’, le dije, y me aparté rápido, atemorizada”, contó Gyore a La Opinión.

En su página de Facebook, Bocanegra anunció su renuncia inmediata. “Después de reflexionar durante el reciente fin de semana festivo, y conversaciones con la familia, amigos y seguidores, decidí renunciar más temprano a la Asamblea Estatal, inmediatamente, como era mi intención original”, dijo.

La semana pasada, Bocanegra había anunciado que renunciaría al final de ciclo legislativo en septiembre de 2018. Y aunque quería dejar la curul cuanto antes, no lo había hecho porque dijo que tras platicar con líderes comunitarios, decidió que era más importante prevenir que el noreste del Valle perdiera representación y evitarle costos a los contribuyentes en una elección especial.

“Para mí era importante hacerlo porque no quería que las historias en la prensa se quedaran en acusaciones de ella dijo, él dijo”, explicó.

Agregó que él no quería menospreciar la credibilidad de cualquier acusador, sino que cada uno tuviera acceso a un debido proceso.

“Creo en nuestro sistema que dice que eres inocente hasta probar la culpabilidad, y que la verdad limpiaría mi nombre y reputación”, indicó.

“Pero es claro que el principio de inocencia hasta probar culpabilidad, en mi caso, se ha perdido temporalmente en un huracán de oportunismo político entre los mojigatos, en detrimento de ambos, acusador y acusado”, agregó.

Destacó que al renunciar, espera que la comunidad tenga un representante cuanto antes.

“Es mi esperanza que al tomar esta acción, nosotros podamos despejar el camino para que las mujeres y hombres que son verdaderamente víctimas de asalto sexual y acoso en el lugar de trabajo puedan hacerlo público y obtener justicia en los crímenes cometidos en contra de ellos.

“Aunque no soy culpable de tales crímenes, admito que no soy perfecto”, enfatizó.

Termina diciendo que espera sinceramente que su decisión de renunciar de inmediato no empodere a aquellos que han usado este serio problema en la sociedad para avanzar políticamente.

El presidente de la Asamblea, el demócrata Anthony Rendon, anunció la semana pasada el inicio de una investigación independiente en torno a las acusaciones en contra de Bocanegra, y había dicho que de ser culpable, sería expulsado.

Sin embargo, varias asambleístas – entre ellas Cristina García y Lorena González – pidieron su renuncia inmediata.

El periódico La Opinión se unió al clamor y pidió también la renuncia de Bocanegra y la del senador Tony Mendoza, quien enfrenta tres acusaciones de conducta inapropiada – entre ellas por invitar a una joven interna en su oficina a su casa en Sacramento con el pretexto de ayudarla a buscar empleo.