BuenosDíasLA: Hoy se ilumina el árbol navideño en Grand Park

Pareja gay que adopta hermanitos latinos promueven la adopción de menores Quieren hacer una diferencia en las vidas de sus hijos que adoptaron durante el Mes Nacional de la Adopción Desde que Brian Palmer y Justin Daley conocieron por fotografía a Jacob y Ethan, dos niños latinos de seis y cuatro años de edad, supieron que ellos eran los hijos que andaban buscando para ser parte de su familia. Cuando pudieron conocerlos en persona, de inmediato surgió la química y se pusieron a jugar con ellos. En noviembre de 2015, la pareja se convirtió en padres de crianza de los menores pero fue hasta el viernes 17 de noviembre cuando pudieron adoptar legalmente a Jacob y Ethan Palmer Daley. Foto Aurelia Ventura

A post shared by La Opinión (@laopinionla) on Nov 26, 2017 at 11:22am PST