LEGAL: Multan a empresas de California por exponer a trabajadores a enfermedad

Trabajadores contrajeron la fiebre del valle en un sitio de construcción de un proyecto de energía solar en el condado de Monterey.

La agencia estatal HaCal/OSHA ha multado 241,950 dólares a seis empleadores por violaciones de la salud y la seguridad en el trabajo después de notificaciones que trabajadores contrajeron la fiebre del valle en un sitio de construcción de un proyecto de energía solar en el condado de Monterey.

Los empleadores en el proyecto California Flats Solar Project en Cholame Hills fueron multados por violaciones graves, entre ellas el incumplimiento de controlar la exposición de los empleados a polvo contaminado en el trabajo, y el incumplimiento de proporcionar o asegurar el uso de protección respiratoria apropiada. Un empleador, Papich Construction, Inc., fue multado en 2013 por algunas de las mismas violaciones.

“Los empleadores que trabajan en áreas donde la fiebre del valle es endémica deben tomar medidas preventivas para proteger a los trabajadores que pueden estar expuestos”, dijo Juliann Sum, directora de Cal/OSH.

Los empleadores multados son: MacArthy Building Companies, Inc., el contratista general; y los subcontratistas: Papich Construction Co., Inc.; Granite Construction Co., Inc.; Sachs Electric Company; Dudek; y Althouse and Meade, Inc.

La fiebre del valle es causada por el hongo microscópico Coccidioides immitis, que vive entre las superiores dos a 12 pulgadas de la tierra en muchas partes del estado. Cuando la tierra es alterada por excavaciones, tránsito de vehículos, o vientos fuertes, las esporas del hongo se pueden trasportar por aire y los trabajadores pueden inhalarlas. Aunque es más probable que las esporas del hongo estén presentes en la tierra del Valle Central, también pueden estar presentes en otras áreas de California.

Consejos para reducir el riesgo de exposición a la fiebre del valle:

Determinar si un lugar de trabajo está en un área donde es probable que haya esporas de hongos.

Adoptar planes en el sitio y prácticas laborales que minimicen la alteración de la tierra.

Usar agua, estabilizadores apropiados de tierra, y/o revegetación para reducir el polvo.

Limitar la exposición de los trabajadores al polvo en el aire libre en áreas donde la enfermedad es endémica al (1) proporcionar cabinas con aire acondicionado para vehículos que generan polvo y asegurar que los trabajadores mantengan las ventanas y las rejillas cerradas, (2) suspender el trabajo si hay vientos fuertes, y (3) proporcionar habitaciones para dormir, si corresponde, lejos de los lugares donde se origina el polvo.

Cuando la exposición al polvo es inevitable, proporcionar mascarillas aprobadas para filtrar las partículas.

Capacitar a los supervisores y a los trabajadores para que sepan reconocer los síntomas de la fiebre del valle y minimizar la exposición .

Denuncias

Las denuncias sobre peligros para la salud y seguridad en el lugar de trabajo pueden presentarse confidencialmente en las oficinas de distrito de Cal/OSHA. También puedes llamar al 844-522-6734.