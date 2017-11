Video: En pleno acto sexual, captan a participante de ‘Enamorándonos’ de TV Azteca

Damaris Rojas fue captada en el baño teniendo relaciones sexuales

Damaris Rojas es una de las participantes más polémicas del programa “Enamorándonos” de TV Azteca. Las peleas que protagoniza contra Magaly son de las más épicas del show.

Recientemente una imagen de Rojas teniendo sexo en un baño se ha viralizado en redes y dejado a todos con la boca abierta. En la foto se ve a una persona muy parecida a Damaris y a un acompañante, al cual no se le ve la cara, practicándole sexo oral.

Después de que se filtrara la imagen, Damaris ya confesó que no es ella. “Así no son los baños de Azteca y yo no usaría medias con tenis”, dijo en un video que se compartió en Facebook.

Los internautas están seguros de que si es la participante del programa ya que trae los mismos lentes. A continuación les reproducimos algunas fotos de Damaris con los espejuelos.

