Cristian Castro habló de cómo se siente con la situación que enfrenta Manuel “El Loco” Valdés

El cantante ofreció una conferencia de prensa desde Argentina

Abrumado es como se siente Cristian Castro con respecto a la situación que enfrenta su padre, Manuel “El Loco” Valdés, quien desde hace varios meses padece cáncer de piel.

El intérprete de “Azul” y “Nunca Voy a Olvidarte” confirmó que se ha mantenido distante de él.

“No he hablado porque me siento abrumado por cómo se está manejando el tema de su enfermedad“, expresó en una videoconferencia de prensa celebrada en el Auditorio Nacional de Argentina, a propósito del concierto que ofrecerá en el recinto el próximo 9 de diciembre.

Cristian añadió que la manera en que sus hermanos han llevado la comunicación le ha generado ese sentimiento y que desearía llevar a su padre a vivir con él, pero sabe que “El Loco” no aceptará.

“Claro que me quiero acercar a él, claro que quiero estar (con él). Estoy en un momento difícil en donde también veo a mi abuela delicada y estoy expectante de la situación de mi padre y de la situación de salud de mi abuela. También las dos cosas me tienen muy triste y muy abrumado, en realidad no se cómo manejar este tema.

“No encuentro la manera justa de abordar este tema, probablemente lo esté tratando, de alguna manera, de sobrellevar pensando en otra cosa. Pero me siento también como imposibilitado, con poca capacidad para poder hacer algo”, dijo desde Argentina.

El artista agregó que desearía ver a su familia reunida en un solo lugar, pero que cada quien tiene sus propios proyectos y que todos son muy independientes.

Él mismo está buscando su propio camino, mismo que lo tiene de gira en Argentina, donde ofrece un tributo al cantante Sandro. En México, su gira llegará a Monterrey el 1 de diciembre con el grupo Bronco como invitado. Al día siguiente se presentará en Guadalajara.

POR: Fabiola Santiago Padilla