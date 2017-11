Sueltan fondos para defender a indocumentados de Los Ángeles que enfrentan deportación

Cientos de inmigrantes saldrán beneficiados a través de los recursos recolectados por el Fondo de Justicia de Los Ángeles

Se acabó la espera para las familias angelinas que tienen inmigrantes detenidos y en proceso de deportación, y que no pueden pagar por un abogado para su defensa.

El Fondo de Justicia de Los Ángeles arrancó la semana con el anuncio de la entrega de $7.4 millones de dólares a 17 organizaciones no lucrativas para proveer asistencia legal gratis a los indocumentados que enfrentan procesos de deportación y detención migratoria.

Un mes después de que Donald Trump prestara juramento como presidente de la nación, se anunció la creación del Fondo, una alianza pública-privada entre la ciudad, el condado de Los Ángeles, la Fundación Weingart y la Fundación California Community (CCF).

Pero es hasta hoy – un año después- que se informó de los nombres de las organizaciones que recibirán recursos por un periodo de dos años para la defensa legal de inmigrantes.

El Fondo de Justicia es el resultado de la unión de fuerzas de los líderes angelinos para ayudar a atender la creciente demanda de representación legal en momentos en los que el miedo en la comunidad inmigrante ha aumentado dramáticamente a causa del alza en el número de detenciones y deportaciones.

“De cara al aumento de los operativos federales de migración, Los Ángeles creó el Fondo de Justicia de Los Ángeles para proporcionar apoyo, esperanza y acceso a la justicia a nuestros inmigrantes”, dijo la supervisora Hilda Solís.

“Tengo esperanzas de que la contribución de $3 millones de dólares del condado de Los Ángeles para el Fondo de Justicia de Los Ángeles haga un mundo de diferencia en la vida de muchos inmigrantes que de otra manera no podrían pagar por un abogado mientras enfrentan la deportación, son separados de sus familias y sus vidas aquí en Los Ángeles”.

La Ciudad pone su parte

La Ciudad de Los Ángeles aportó $2 millones de dólares.

El alcalde Eric Garcetti señaló que los miembros más vulnerables de nuestras comunidades, – los hijos y víctimas de violencia doméstica – no deberían enfrentar un mayor riesgo a causa de que no pueden pagar por representación legal.

“Queremos ayudar a mantener unidas a las familias al dar a la gente en necesidad acceso a las protecciones de nuestro sistema legal, y eso es lo que Fondo de Justicia Legal hará”, dijo.

En la actualidad, más de dos tercios de los detenidos no tienen representación en sus procesos de deportación. Los inmigrantes bajo custodia con abogados tienen cinco veces más probabilidades de evitar la deportación.

Rigurosa selección

La entrega de los $7.4 millones de dólares aportados a 17 organizaciones no lucrativas proveedoras de servicios legales, se decidió tras una rigurosa evaluación.

“No hay nada más problemático que visitar una corte de migración y ver a un inmigrante tras otro, estar sujetos a la deportación, simplemente porque no tienen representación legal”, dijo Judy London, abogada directora de Public Counsel una de las organizaciones que recibió del financiamiento.

“Debido al Fondo de Justicia, la gente va a tener abogados que agresivamente van a pelear por sus derechos”, consideró.

Las organizaciones beneficiadas van a poder contratar más abogados y fortalecer sus programas de defensa contra la deportación.

“Es urgentemente importante que nos hayamos unidos para apoyar a las comunidades inmigrantes de Los Ángeles en este tiempo, y que salveguardemos nuestros valores de diversidad, inclusión y equidad”, dijo Fred Ali, presidente de la Fundación Weingart.

“El Fondo de Justicia de Los Ángeles es otro excelente ejemplo de como la ciudad, el condado y la filantropía trabajan juntos con las organizaciones no lucrativas, con dólares que van a proporcionar representación legal a las familias que más lo necesitan”, señaló.

Antonia Hernández, presidente de la Fundación California Community, opinó que son más fuertes cuando hacen equipo con otros sectores. “Para atender los complejos desafíos que nuestras comunidades inmigrantes enfrentan, se requiere un esfuerzo colectivo”, expresó.

“Esta colaboración diversa del Fondo de la Justicia de Los Ángeles es un modelo para desarrollar e implementar soluciones impactantes”, anotó.

Los ganadores

Las 17 organizaciones que solicitaron y ganaron becas del Fondo de Justicia de Los Ángeles para dar asistencia legal son:

la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA)

CARECEN

Bet Tzedek

el proyecto por los derechos de los inmigrantes Esperanza

Immigrant Defenders Law Center

Kids in need of Defense Inc

Legal Aid Foundation of Los Angeles

el Centro LGBT de Los Ángeles (The Center)

Loyola Immigrant Justice Legal Clinic

la Red Nacional de Jornaleros (NDLON)

One Justice

el programa para víctimas de tortura

Public Counsel

Southwestern Law School Immigration Law Clinic,

clínica de migración de la escuela de derecho Gould de la Universidad del Sur de California (USC)

el Centro de Inmigración y Justicia del Instituto de Justicia Vera

En el condado de Los Ángeles, se estima que hay más de un millón de inmigrantes indocumentados. Se calcula que alrededor de 7,000 enfrentan un proceso de deportación sin abogado.

Excepciones

Sin bien, el Fondo de Justicia de Los Ángeles no podrá proporcionar representación legal a todos, ni atenderá a los inmigrantes que enfrentan deportación y que tienen delitos previos, dará prioridad a los grupos más vulnerables tales como beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), progenitores que habrían calificado para la desaparecida Acción Diferida para los Padres de Ciudadanos (DAPA), veteranos, refugiados, menores no acompañados y víctimas de violencia doméstica, crimen y tráfico humano.