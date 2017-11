Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

Ya comienzan los conciertos navideños y dos divas mexicanas visitan la ciudad, no te lo puedes perder

Jueves 30

Cine de mujeres

El Hammer Museum (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles) llevará a cabo el programa Talleres: Experimental Women Filmmakers from Latin America, en el que, junto con el Los Angeles Filmforum se presentarán trabajos poco comunes de cineastas mujeres que han destacado por sus trabajos independientes, como “Color”, de la uruguaya Lydia García Millán y “Workshop” de Narcisa Hirsch. También estarán los trabajos experimentales realizados en super 8 de la puertorriqueña Poli Marichal y los ensayos en video de la mexicana Ximena Cuevas, entre otros. 7:30 pm. Entrada gratuita. Informes (310) 443-7000 y hammer.ucla.edu.

Viernes 1

Teatro latino

El Los Angeles Theatre Center (514 S. Spring St., Los Angeles) presenta “Latina Christmas Special”, una obra de Diana Yáñez y dirigida por Geoffrey Rivas. Regresa por demanda popular, y narra tres versiones dramáticas y a la vez conmovedoras de cómo vivían tres mujeres distintas las fiestas navideñas. Interpretada por María Russell, Sandra Valls y Diana Yáñez. Termina el 7 de enero. Viernes 8 pm, sábados 2 y 8 pm, y domingos 3 pm. Boletos $17 a $32. Informes (866) 811-4111 y thelatc.org.

Sábado 2

Par de reinas en Riverside

Ana Bárbara y Edith Márquez, dos de las cantantes mexicanas más populares del género de banda, traen su gira ‘Par de Reinas’ al sur de California, en la que comparten el escenario por primera vez. Los conciertos han sido un éxito rotundo en México y ahora estas intérpretes esperan que suceda lo mismo en su paso por Estados Unidos. El concierto será en el Fox Performing Arts Center (3801 Mission Inn Ave., Riverside) a las 8 pm. Boletos de $50 a $95. Informes (800) 745-3000 y riversidelive.com.

Festival navideño en Union Station

De 11 de la mañana a 8 de la noche, se llevará a cabo el Union Station Holiday Festival en Union Station (800 N. Alameda St., Los Angeles), donde se darán cita algunos de los artesanos y artistas más populares de Los Angeles. También habrá músicos que amenizarán el evento, como California Feet Warmer, Sweet Beats y Girls Gone Vinyl. Contará con actividades para niños, un jardín de cerveza y camiones con comida a la venta. Entrada gratuita. Informes unionstationla.com.

Desfile de yates

Las comunidades de los puertos de Los Angeles de San Pedro y Wilmington celebrarán el vigésimo quinto Los Angeles Harbor Holiday Afloat Parade, que se podrá ver a lo largo del LA Waterfront del puerto de Los Angeles a partir de las 6 pm. El tema del desfile de este año es Paz en el mundo, y tendrá una duración aproximada de hora y media. Participarán unos 60 barcos de todas las formas y tamaños. Gratis. Informes laharborholidayafloat.org.

Navidad victoriana

El Heritage Square Museum (3800 Homer St., Los Angeles) realizará su 23rd Annual Holiday Lamplight Celebration el sábado y domingo, de 4 a 8 pm. Este evento ofrece una oportunidad única para que los visitantes viajen a través del tiempo y echen un vistazo a la forma en que se celebraban las fiestas navideñas en la época victoriana. Se requiere reservación. Boletos de $15 a $30. Solo mayores de 6 años de edad. Informes (323) 225-2700 y heritagesquare.org.

Domingo 3

Coro infantil

El Los Angeles Children’s Chorus, uno de los más reconocidos del mundo, participa en un concierto en el que está como invitada especial la cantante de ópera Susan Graham y miembros de la Los Angeles Philharmonic. Estos niños van a interpretar por primera vez “Ring Out, Wild Bells”, del compositor angelino Paul Gibson. En el show, que se efectuará en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) se leerán textos de temas como la creación, la esperanza y el cambio, escritos por autores reconocidos. 7 pm. Boletos $15 a $45. Para niños a partir de los 6 años. Informes (323) 850-2000 y laphil.com.

Música mexicana contemporánea

El ensamble Ónix, originario de México, se dedica a interpretar de manera novedosa música contemporánea de su país y de América Latina en todo el mundo. Su estilo está influenciado por la literatura, el teatro, las artes visuales y las nuevas tecnologías. Y su repertorio incluye desde las tendencias más recientes en la música hasta los clásicos del siglo 20. En este show, que darán en el Royce Hall del Center for the Art of Performance de UCLA (340 Royce Dr., Los Angeles) incluirán nuevas composiciones de la autora mexicana Gabriela Ortiz. 7 pm. Boletos de $29 a $59. Informes en (310) 825-2101 y roycehall.org.

Baile flamenco

La compañía de baile Forever Flamenco presenta en el Odyssey Theatre (2055 S. Sepulveda Blvd., Los Angeles) el show “A Night in Triana IV”. Con la participación del guitarrista Antonio Triana, los bailaores Fanny Ara, Reyes Barrios, Alejandro Vega y Daniela Zermeño y el cantante Jesús Montoya. Bajo la dirección de Antonio Triana. 8 pm. Boletos $40 a $55. Informes (866) 811-4111 y fountaintheatre.com.

Lunes 4

Lectura en español

La fundación Universidad de Guadalajara con sede en Los Angeles presentará el monólogo “50 de cien”, una reflexión inspirada en el libro “Cien años de soledad”, de Gabriel García Márquez. Será interpretado y dirigido por el actor mexicano Rodrigo Murray, con guión de Fernando León y Nicolás Meini. El evento será a las 6 pm, en el auditorio Taper de la Biblioteca Central (630 W. Fifth St., Los Angeles). No es necesario hacer reservación. Entrada gratis. Informes lapl.org.