ExMiss Universo Alicia Machado se une a campaña contra el estigma del VIH

Al lado de la organización Bienestar promueven que los latinos se hagan exámenes de detención y acabar con los clichés

La exMiss Universo Alicia Machado llegó a las oficinas de la organización Bienestar en el Este de Los Ángeles para pedir a los latinos que no tengan miedo al qué dirán y vayan a un doctor al menos cada año a revisarse para verificar que no tengan el VIH.

“Nuestra salud es muy importante, pero no vamos al médico a menos que nos estemos muriendo. No nos gusta ir al doctor. Y así no se puede avanzar si como comunidad no ayudamos ni apoyamos”, dijo Machado durante una conferencia de prensa promovida por Bienestar Human Services con motivo del Día Mundial de la lucha contra el Sida que se conmemora el 1 de diciembre.

“Cerca del 40% de la infecciones se contraen de personas que no sabía que tenían el virus. Es una enfermedad que le puede pasar a cualquier persona”, señaló la también actriz, quien actualmente radica en Los Ángeles.

Lamentó que se encasille a las personas que contraen el VIH/sida y se les considere promiscuos, prostitutas o gays en el clóset. “Se divulgan una serie de estupideces que nos hacen daño como sociedad. Por eso parte de mi labor es comunicar, porque si no hay información no podemos evolucionar”, consideró.

Y remató: “El VIH es una enfermedad cargada de muchas historias, bullying, clichés y falta de información que lo único que han hecho es atrasar los procesos para que la gente reciba ayuda”.

El evento es parte de la campaña global Indetectable igual a Intransmisible, conocida en inglés por las letras U=U (Undetectable=Untransmittable) destinada a crear conciencia sobre el estigma del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

El condado de Los Ángeles es actualmente hogar de aproximadamente 60,000 personas que viven con VIH y sida. Es la segunda tasa más alta en Estados Unidos.

Investigaciones recientes encontraron que los individuos que viven con VIH que están bajo un tratamiento efectivo pueden reducir el virus a niveles no detectables, protegen su salud y se vuelven incapaces de transmitirlo a sus parejas porque se llega a un nivel que no es detectable ni contagioso.

“Este mensaje global es extremadamente importante, ya que busca eliminar la ignorancia, discriminación y el estigma en contra de personas que viven con el VIH y mitigar los miedos de ser evaluado y tratado”, dijo Machado.

“Creemos que es importante crear conciencia sobre la epidemia y el impacto en nuestras comunidades. El estigma y la discriminación son barreras para acceder a los servicios y la educación que obstaculizan nuevas infecciones”, reiteró.

Vive con VIH

Natasha Zokol, una mujer transgénero, dijo que aunque le diagnosticaron el VIH cuando estuvo detenida por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una cárcel en Santa Ana, no fue sino hasta enero de este año – cuatro meses después de ganar el asilo politico – cuando empezó a notar que estaba perdiendo mucho peso que fue a ver a un médico.

“Pasé internada en un hospital 15 días. Los doctores me dijeron que por poco me muero. Aunque sabía que tenía VIH no iba a que me atendieran por miedo”, comentó causando una fuerte impresión en la exMiss Universo, quien acababa de mencionar que el temor es una de las principales barreras para que los latinos reciban la atención que necesitan en el tratamiento contra el VIH y el sida.

Zokol sostuvo que a casi un año de haber tocando fondo, gracias a los tratamientos a que se ha sometido, su VIH ha llegado al punto que no es contagiosa ni detectable.

Oscar de la O, director de Bienestar – la organización que por 28 años ha ayudado a la comunidad LGBT latina de Los Ángeles – dijo que están aprovechando el Día Mundial del Sida para motivar a que los latinos se hagan el examen.

“Hoy en día hay muchos avances en el tratamiento para personas VIH, y sabemos cómo prevenir nuevas infecciones. No hay una cura ni una vacuna, pero hay diferentes estrategias que si las personas que viven con VIH se toman su medicamento, llegan un punto en que su carga viral, no es detectable”, dijo.

Amplió diciendo que cuando a una persona no se le puede detectar el virus, no lo transmite a otra. “Queremos enfocarnos en eso, pero también en las personas de alto riesgo de contraer VIH que son negativos para que ellos tomen a diario el medicamento Truvada que ayuda a que no se contagien si tienen relación con una persona infectada”, dijo.

Las personas de alto riesgo son las comunidades de color, gays, mujeres transgénero, sexoservidoras y quienes usan jeringas para inyectarse.

Ya no es una sentencia de muerte

De la O dijo que el VIH ya no lo debemos ver como una sentencia de muerte o tenerle miedo. “Hay tantos avances, que en la actualidad se vive como una enfermedad crónica, y los negativos se pueden mantener en ese nivel con la pastilla Truvada”, precisó.

Sin embargo, dijo que uno de los mayores desafíos que enfrentan es la lucha contra los propios mitos dentro de la comunidad LGBT.

“Durante los 28 años que Bienestar ha trabajado con la comunidad, hemos escuchado prejuicios dentro de la propia comunidad que se van pasando, y más gente los cree”, expuso.

Añadió que no van a hacerse los exámenes, no acuden a tratamiento y no toman los medicamentos para no infectarse por el miedo al qué dirán o porque piensan que no van a calificar a diferentes programas.

Pero dejó en claro que exámenes, tratamientos y medicamentos se pueden conseguir gratis sin importar el estatus migratorio de una persona.

Exámenes gratis

El primer paso en la lucha contra el VIH y sida es el diagnóstico y en conmemoración del Día Mundial del Sida, Altamed Health Services, ofrecerá este viernes 1 de diciembre exámenes gratis en su unidad móvil que estará disponible de 10:00 a.m. – 12:00 p.m. en la clínica del 5427 del Bulevar Whittier en el Este de Los Ángeles, 90022.