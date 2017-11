La fusión y la percusión apasionan a Yissy García

Pese a todos los mitos sobre el jazz, la música electrónica y la mujeres en la batería, la artista cubana fundó su propia banda

Cuando Yissy García y su hermano eran pequeños, las esperanzas de su madre en Cuba eran que ella se convirtiera en bailarina y él en percusionista.

Pero el destino hizo todo al revés. Yissy terminó siendo percusionista y el hermano es bailarín; tiene una compañía en México que se llama Tropicuba.

“Al principio mis padres pensaron que era un hobby, que no iba a ser nada serio, pero luego se dieron cuenta que me gustaba muchísimo y a los 10 años comencé a estudiar en el conservatorio de Cuba”, dijo la artista vía telefónica desde esa isla, donde reside.

Las cosas no podían ser diferentes. Yissy es hija de Bernardo García, un reconocido percusionista fundador bandas como la de Arturo Sandoval e Irakere.

Y para completar el cuadro, nació y creció en Cayo Hueso, un vecindario de la Habana en donde la rumba no para; confluyen constantemente artistas del tambor, desde los más adiestrados hasta los que han aprendido en la calle ese arte.

Aún así, en la misma Cuba ese instrumento era tocado exclusivamente por hombres. Hasta que llegó Yissy.

“Al principio fue complicado. [En el conservatorio] casi todos eran niños y como dos niñas; entonces la gente nos veía un poco raro”, dijo Yissy, de 30 años, y quien hará su primera gira por Estados Unidos con su grupo Bandancha, que fundó en 2012. En el área de Los Angeles dará tres conciertos este fin de semana como parte de un programa cultural acerca de Cuba y de la iniciativa Pacific Standard Time: LA/LA.

Sin embargo, la artista no solo ha tenido que sortear toda clase de prejuicios por ser una mujer que toca la batería. También hizo que muchas cejas se levantaran cuando, por influencia de un músico estadounidense, comenzó a introducir sonidos electrónicos al jazz que interpreta.

“Al principio fue muy complicado, muy duro dar a conocer mi música”, contó. “Para algunas personas, sobre todo en Cuba, no era habitual ver a un DJ como parte de una banda. Pero luego de ver un video de Herbie Hancock, donde trabaja con un DJ, me pareció impresionante la fusión y dije, ‘cuando haga mi banda yo quiero tener un DJ y hacer esa mezcla de electrónica con sonoridades de Cuba y de otros lugares del mundo”.

Ahora, a cinco años de estar abriendo brecha, Yissy –quien también es compositora y arreglista– está satisfecha con lo que ha logrado. Dice que por fin ha podido convencer a muchos de que una mujer sí tiene la misma fuerza que un hombre para tocar los tambores.

Así que no debería de sorprender que muy pronto su nombre figure entre los de las mujeres percusionistas que han hecho historia con su interpretación de este instrumento, como Cindy Blackman y Terri Lyne, a quien admira profundamente.

“Ella es la que más me ha influenciado en mi vida musical”, reconoció Yissy. “Al principio pensé que todos [los percusionistas] eran hombres, pensaba que no existían [percusionistas mujeres], hasta que conocí a muchas que están haciendo un trabajo espectacular”.

En detalle:

Qué: Yissy y Bandancha

Cuándo, dónde y cómo:

Hoy a las 7:30 pm, en el Annenberg Space for Photography, 2000 Avenue of the Stars #10, Los Angeles. Gratis. Se requiere reservación en musiccenter.org.

Viernes a las 11:30 pm, en el Dorothy Chandler Pavilion, 135 N. Grand Ave., Los Angeles. Gratis. Informes en musiccenter.org.

Sábado de 1 a 5 pm, en el Grand Park, 200 N. Grand Los Angeles. Gratis.

Información: http://www.musiccenter.org.