“Au pair”, el trabajo de cuidar niños en el extranjero que tachan de “esclavitud moderna”

Los "au pair" son personas que ayudan a familias en el extranjero con el cuidado de los niños. Pero en muchos países no existe una legislación que las proteja de los posibles abusos de las personas que les hacen de anfitrionas

Los “au pair” son personas -en su mayoría, mujeres jóvenes– que viajan a un país distinto al suyo para ayudar a una familia con el cuidado de los hijos.

A cambio de esa ayuda, las reciben alojamiento, comida y algo de dinero.

La palabra “au pair” significa “a la par” o “igual a” y se refiere a que los “au pairs” son tratados como un miembro más de la familia. El objetivo de los “au pair” suele ser el aprender una lengua y una cultura diferente.

Es una práctica extendida en Europa y Estados Unidos. Pero en algunos casos, la falta de una legislación sobre el tema ha llevado a que esta ocupación se convierta en una forma de “esclavitud moderna”, según denuncian algunos expertos.

Una académica especializada en el empleo de “au pair” en Reino Unido denuncia que la forma en que son reclutadas y tratadas parece propia del “Salvaje Oeste”.

Rosie Cox, de la Universidad de Londres, hace años que trabaja para que se tomen medidas para evitar que estas personas sean explotadas.

Aunque no hay cifras oficiales, Cox señala que puede haber cerca de 100,000 “au pair” solo en Reino Unido, un 75% de las cuales vive en Londres.

E insiste en que el sistema se ha convertido en un “todo vale” desde hace una década, tras la expansión de la Unión Europea a Europa del Este.

Vale todo

Cuando el gobierno británico les exigía visas a los “au pair” que no pertenecían al bloque europeo, los aspirantes a esta tarea tenían mucha más protección.

Pero, de acuerdo a Cox, desde que no hay un sistema de permisos o visados para este tipo de labores, “nadie se está responsabilizando de la seguridad de los ‘au pair'”.

El gobierno británico ha defendido su posición: considera que el programa de los “au pairs” es una “oportunidad de experimentar la cultura en el extranjero mientras ayudan a una familia con sus hijos y con el trabajo doméstico ligero”.

La mayoría de los “au pair” en Reino Unido proviene de Europa (muchas de ellas de España) y tienden a encontrar a las familias que las acogen a través de agencias o sitios de Internet.

Pero no hay una sola regulación que controle el trabajo de estas agencias. Y muchos “au pair” han denunciado maltratos y abusos laborales que rayan la esclavitud por parte de las familias anfitrionas.

“Por accidente, con la decisión de eliminar las visas, han crearon esta zona de vacío regulatorio de los ‘au pair’. Fue un descuido”, opina Cox.

La académica sostiene, que bajo el sistema actual, tanto los “au pair” como las personas que las emplean están en riesgo, porque a ninguna de las partes se le pide ningún tipo de antecedentes.

“Puedes tener una condena por abuso sexual y todavía puedes recibir a un ‘au pair‘ en tu casa“, ejemplificó la académica.

Cox cree que las autoridades necesitan establecer una definición clara de qué es un “au pair”, qué funciones tiene y qué regulaciones deben aplicarse a las agencias que los gestionan.

“Ellos necesitan responsabilizarse de la situación que crearon”, agregó.

“Me sentí incómoda e insegura”

Ellie (no es su nombre real) tuvo su primera experiencia como “au pair” en Reino Unido cuando fue a trabajar para una familia en el sureste de Inglaterra.

La joven sostiene que se encontró en medio de un hogar donde “los niños eran violentos porque veían a su madre que era violenta con su padre”.

“Me sentía muy incómoda e insegura. La madre gritaba todo el tiempo”, señaló.

Además, según su relato, le daban tareas que iban más allá de su deber de “au pair” y la hacían trabajar los fines de semana, pese a que le habían dicho que los tendría libres.

Se suponía que Ellie iba a trabajar de 30 a 40 horas a la semana, pero terminó haciendo 70 horas: empezaba a las 6 de la mañana y finalizaba hacia las 8 o 9 de la noche.

“Cuando eres una ‘au pair’, deseas que la familia te dé la bienvenida como si fueras parte de ella, no que te traten como una esclava doméstica”.

“Me dio tanto miedo…”

Isabella (tampoco es su nombre real) contó a la BBC que ella también ha tenido “una mala experiencia” como “au pair”.

Fue en una casa en Londres, donde comenzó a tener trabajos como limpiar y estar pendiente de los niños.

“La madre me dijo al principio ‘eres parte de la familia, no te preocupes’, pero dos semanas después la consigna era otra: ‘Te pago mucho y no haces nada'”.

Isabella reveló que terminó trabajando más de 12 horas al día, incluso los fines de semana. Y no halló mucha comprensión en los momentos más duros.

“Ella me dijo, ‘Soy una madre y te entiendo que quieras hablar con la tuya, pero no puedes hacerlo cuando trabajas para mí”.

“Me dio tanto miedo. Tras dos semanas, escapé de esta familia y me fui para un hostal”.

“Siempre me piden abrazos”

Por supuesto, no todas las historias son traumáticas.

Anna Souto, de 25 años, encontró a su familia anfitriona en un sitio de Internet y viajo desde España el pasado mes de septiembre, después de conversar vía chat con ellos.

“Desde el primer minuto que llegué a Londres sentí que era un miembro de la familia. Ellos son realmente gentiles conmigo“.

Anna señala que tiene mucho tiempo libre.

“Los niños son amorosos conmigo y para mí es realmente sencillo estar con ellos. Siempre me están pidiendo que los abrace”.

“Son tan vulnerables”

Maggie Dyer dirige una agencia que se ocupa de ubicar a aspirantes a “au pair” con las familias que las reciben.

Ella cree que muchas jóvenes no se dan cuenta del riesgo que implica ir a vivir con una familia que nunca han conocido.

“Ellas están solas cuando vienen aquí. Son tan vulnerables“, explicó.

“Conocí a una chica que vino aquí con la promesa de que iba a vivir en Londres, con una pareja y sus hijos. Cuando llegó al aeropuerto, un tipo la recogió, se la llevó para las afueras de la ciudad. Allí se dio cuenta de que no había esposa. Eran sólo él y los niños”.

Dyer dice que muchas candidatas la contactan para encontrar a una nueva familia, después de encontrarse en una situación difícil.

“Algunas de ellas están trabajando todo el tiempo. Son maltratadas por las familias. Supe de una chica que vivía encerrada y ni siquiera le permitían asistir a su curso de idiomas”.

La guía del gobierno de Reino Unido sobre los “au pair“

Los “au pair” no están clasificados como empleados.

Deben tener su propio cuarto, que no debe tener ningún costo.

Deben hacer las comidas principales con la familia anfitriona, sin ningún costo.

Deben ayudar con el trabajo ligero dentro de la casa y el cuidado de los niños durante 30 horas en las noches.

Deben recibir una remuneración razonable o dinero de bolsillo.

Deben tener la libertad de asistir a clases de inglés en su tiempo libre.

Un vocero del departamento de Negocios de Reino Unido dijo: “Si un ‘au pair’ es víctima de esclavitud moderna, que incluye trabajo obligatorio, servidumbre y tráfico humano, puede reportarlo a la policía de forma inmediata”.