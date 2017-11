Video: ¿Rosie Rivera rechaza a hijo de Jenni Rivera por relación gay? Johnny responde

Es bien sabido que Rosie Rivera no acepta la relación entre dos personas del mismo sexo

El hijo menor de Jenni Rivera, Johnny López, recientemente confesó que vive una relación sentimental con otro joven de su edad, situación que muchos pensarían que complica la dinámica entre la familia.

Chiquis Rivera ya le brindó todo su apoyo a su hermanito menor, pero fans que siguen a los distintos integrantes de los Rivera, saben que Rosie Rivera (la hermana de “La diva de la banda”) se opone a las relaciones entre dos personas del mismo sexo.

En el video que Johnny compartió en redes sociales, el joven de 16 años explicó que tiene amor para su tía y su relación con ella no ha cambiado tras conocer su orientación sexual.

“Yo amo a mi tía y yo le dije personalmente y me abrazó y me dijo que me quería“, dijo López. “Ella puede tener su opinión, eso no cambia nada en nuestra relación. Nos queremos mutuamente“.

Johnny fue enfático al decir que su tía Rosie no es una mala persona con las siguientes palabras: “Yo quiero que la gente allá afuera entienda que nada en nuestra relación ha cambiado y que ella no es una mala persona“.