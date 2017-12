BuenosDíasLA: Día mundial de la lucha contra el SIDA

Un millón de personas murió por la enfermedad el año pasado

Cada 1 de diciembre se celebra el Día mundial de la lucha contra el SIDA. Es una oportunidad para concienciar, educar y subrayar la importancia del derecho a la salud y los desafíos que enfrentan las personas que viven con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

El SIDA sigue siendo un problema de salud pública mundial. Más de 35 millones de personas han muerto afectadas por este virus. Sólo en 2016, un millón. Y según cifras oficiales de la UNAIDS , hoy aún la padecen 36.7 millones de personas en todo el mundo.

Bajo el lema “Cada persona cuenta”, la Organización Mundial de la Salud abogará por el acceso universal a servicios de atención sanitaria y a medicamentos seguros, eficaces, de calidad y asequibles.

Aún más alarmante, sólo el 70% de las personas infectadas conocen su estado serológico. En la mayoría de los casos, los resultados se obtienen en el mismo día tras análisis rápidos que permiten detectar la presencia o ausencia de anticuerpos contra el virus, una cuestión fundamental para diagnosticar la infección en ese día y para atender a los afectados e iniciar el tratamiento lo antes posible.

Aquí compartimos una lista de sitios que proporcionan exámenes médicos de manera gratuita:

AHF Wellness Center – Hollywood

(Los Feliz)

1300 N. Vermont Ave., Suite 407

Los Ángeles, CA 90027

(866) 339-2525

AHF Wellness Center – Sherman Oaks

4940 Van Nuys Blvd., Suite 200

Sherman Oaks, CA 91423

(866) 625-4559

AHF Wellness Center – West Adams

2146 W. Adams Blvd.

Los Ángeles, CA 90018

(888) 836-5946

Out of the Closet – Echo Park

1724 W. Sunset Blvd.

Los Ángeles, CA 90026

(213) 484-3913

Out of the Closet – Hollywood

6210 W. Sunset Blvd.

Los Ángeles, CA 90028

(323) 467-6811

Out of the Closet – West Hollywood

8212 Santa Monica Blvd.

West Hollywood, CA 90046

(323) 654-0907

Hoy en Los Ángeles

El ciudadano estaounidense Sergio Carrillo, quien fue arrestado por agentes de inmigración el año pasado y estuvo detenido durante tres días, ganó ayer una demanda entablada contra el gobierno de Estados Unidos, por lo cual se le entregarán $20,000 dólares. Este hombre, de 39 años de edad y de origen mexicano, se convirtió en ciudadano estadounidense hace más de dos décadas. Sin embargo, terminó arrestado por los agentes mientras iba de compras a un Home Depot, en Rialto (condado de San Bernardino).

Artículos de barro, de mandera, de tela – todo hecho por manos de artistas salvadoreños – estarán en despliegue este domingo cuando tenga lugar la primera Feria de Artesanía, Identidad y Turismo de El Salvador en MacArthur Park.

Miles de estudiantes de posgrado de la Universidad del Sur de California (USC) abandonaron las aulas el miércoles para unirse a las decenas de manifestaciones en contra de la reforma tributaria de la administración del presidente Donald Trump. Los partícipes de la manifestación, una de al menos 55 en universidades a lo largo del país, sostienen que la reforma tributaria tendría un impacto significativo en sus finanzas y posiblemente obstaculizaría su capacidad de completar sus estudios y seguir carreras académicas.

Suscríbete a nuestro boletín de noticias locales para que te mantengas informado de las últimas novedades noticiosas de nuestra ciudad, sobre eventos importantes, alertas, espectáculos gratuitos, conciertos, curiosidades y mucho más. Haz clic en este enlace.

Estado del tiempo

Tendremos una máxima de 72°F y mínima de 53°F en el centro de Los Ángeles.

Transporte

Se reportan demoras de hasta 20 minutos en la autopista 105 rumbo al oeste desde Long Beach Boulevard hasta Bellflower Boulevard. Procura revisar las condiciones de tránsito antes de emprender su viaje de esta mañana y esta tarde.

Se reportan demoras de hasta 15 minutos en la línea azul del Metro rumbo. Procura estar al tanto de las demoras en las líneas de tren y autobús dándole clic aquí.

Tuit del día

Si te gustó Coco, te encantarán estos libros: https://t.co/Ib99Wdx5s6 pic.twitter.com/OozLoGsjAw — LAPL en español (@laplenespanol) November 29, 2017

Foto del Día

Conozca las consecuencias de que miles de jóvenes pierdan la protección de DACA. Visita: health4all.laopinion.com #RUAO #Health4All A post shared by La Opinión (@laopinionla) on Nov 30, 2017 at 11:31am PST

¡Queremos escuchar tu voz!

Esta sección es para ti. Si tienes alguna información comunitaria o quieres enviarnos fechas de eventos, cumpleaños, bodas, críticas o correcciones, escribe un correo a vivela@laopinion.com. Síganos en Twitter en @LaOpinionLA, y no olvides visitar el hashtag #BuenosDíasLA en Twitter y Facebook.

Si te gusta esta sección, compártela con un amigo o familiar y pídele que se inscriba a nuestro newsletter.