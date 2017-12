La navidad ya se vive a todo vapor en Los Angeles

Desde paseos en tren hasta ver a un buzo vestido de Santa, las opciones para distraerse en esta temporada son muchas y variadas

Con las vacaciones de invierno a la vuelta de la esquina, no será mala idea tener a la mano una lista de los eventos de temporada a los que pueden asistir todos los miembros de la familia. Muchos de estos ya son clásicos y regresan cada año debido al éxito que han tenido versiones anteriores.

Las opciones son muchas y variadas, y van desde pasear en un tren por un bosque alumbrado con miles de luces, hasta ver a un buzo vestido de santa para dar regalos de “fishmas” a peces en un acuario. Los precios son variados y en algunos casos es necesario hacer reservación debido a la gran demanda. A continuación se ofrece una lista y una breve descripción de lo que consiste cada uno de estos eventos.

Holiday Light Festival Train Ride en Griffith Park

Este es uno de los eventos preferidos por muchas familias de Los Angeles porque se trata de un recorrido en un pequeño tren por un camino de una milla adornado con cientos de miles de luces de colores. Todos los días a partir de las 5 pm. Termina el 30 de diciembre. Boletos $4. Detalles en griffithparktrainrides.com.

Holiday Ice Rink en Pershing Square

Esta popular pista de hielo se instala en el corazón de Los Angeles, en el Pershing Square, un parque rodeado de los grandiosos rascacielos de la urbe. Los jueves, de 7 a 9:30 pm, hay música de DJ. Los miércoles el tema es Arabian Nights: Disney’s Aladdin. Entrada y renta de patines $13. Las sesiones son de una hora. Termina el 15 de enero. Detalles en holidayicerinkdowntownla.com.

LA Zoo Lights en el Los Angeles Zoo

El zoológico angelino abre sus puertas por las noches –solo algunas áreas– para que los visitantes deambulen libremente por sus caminos alumbrados con millones de luces de colores, incluyendo proyecciones en 3D, LED y laser. En el recorrido se incluye la visita a los renos de Santa, que están en exhibición solo en esta temporada del año. De 6 a 10 pm. Boletos de $11.95 a $14.95. Termina el 7 de enero. Detalles en lazoolights.org.

Aquarium Holidays en el Acuario del Pacífico

El acuario más concurrido del sur de California se viste de navidad a partir del sábado, comenzando con la ceremonia de encendido de las luces de su árbol navideño que estará ubicado en el Great Hall. Entre lo que se podrá ver y disfrutar en este evento está un área con nieve de verdad, la visita de Santa, un buzo vestido de Santa que da regalos de “fishmas” a los peces, nevadas en el Great Hall y una casa de jengibre, entre otras amenidades. Boletos de $17.95 a $29.95. Termina el 24 de diciembre. Detalles en aquariumofpacific.org.

Ice at Santa Monica

A tan solo unas cuadras de la playa, y en el corazón del centro de Santa Monica, cada año en esta temporada se instala al aire libre una pista de hielo de 8 mil pies cuadrados. La entrada y renta de patines cuesta $15 por todo el día. Termina el 15 de enero. Detalles en downtownsm.com.

Enchanted: Forest of Light en Descanso Gardens

Una milla de este popular jardín botánico de La Cañada Flintridge se transforma en una fiesta de brillante luces interactivas. El evento se realiza aunque llueva. Todos los días de 5:30 a 10 pm. Boletos de $28 a $30. Termina el 7 de enero. Detalles en descansogardens.org.

Snow Day LA en el Montecillo De Leo Politi Park

Este evento ofrece una variedad de atracciones en un parque ubicado a tan solo cinco minutos del centro de Los Angeles, entre ellas líneas de nieve sintética para deslizarse cuesta abajo en un neumático, arcos de colores, nieve sintética, un camino lleno de escenas animadas de pingüinos, pista de hielo para patinar y una casa de jengibre gigante. Todos los días de 6 a 10:30 pm. Termina el 30 de diciembre. Boletos de $16 a $59. Detalles en snowdayla.com.

A California Christmas en The Grove

En este mall del oeste de la ciudad se instala la casa de Santa, en donde los visitantes se pueden tomar fotos con este personaje (hay un costo por este servicio). También hay presentaciones de baile de The Top Hats, música interpretada por The Toy Soldiers and Belle Air Brass, visitas de Frosty the Snowman y de The Gingerbread Man y paseos en trolebús gratis. Todos los días, hasta el 25 de diciembre, cae nieve a la 7 y 8 pm. Termina el 6 de enero. Detalles en thegrovela.com.