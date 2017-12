Miguel Cotto se va feliz y agradecido

Este sábado en el Garden ante Sadam Ali le baja el telón a su carrera de 17 años

La pelea seguramente va a estar en un segundo plano y su resultado pronto será solamente un dato estadístico porque lo que realmente cuenta esta noche en el Madison Square Garden de Nueva York es el adiós al boxeo de Miguel Cotto.

Lo que pueda ocurrir frente a Sadam Ali (25-1 y 14 KO’s) no marca ninguna incidencia porque después de la última campanada en la noche del sábado, Cotto será un exboxeador.

“Me voy orgulloso de mi carrera”, ha dicho Miguel Cotto a lo largo de esta promoción. “Me voy feliz y agradecido”, destaca el nativo de Caguas, en Puerto Rico y quien es el único de la Isla del Encanto en ganar cuatro títulos mundiales en diferentes categorías aunque fue campeón mundial en seis oportunidades.

Con 37 años de edad y casi 17 en los ensogados el ídolo boricua sabe que ha caminado mucha lona y que para presumir una carrera en la que exhibe 41-5 y 33 KO’s le ha costado mucho dentro y fuera del gimnasio.

“Para sostenerse tantos años conlleva sacrificio … mucho sacrificio y no solo para uno en el gimnasio sino para la familia. Mi esposa y mis hijos me han apoyado siempre, pero yo nunca les he podido dar el tiempo que debía darles”, dice un Cotto al borde de las lágrimas.

“Sé que no puedo devolverles a mis hijos el tiempo que no les di, pero ahora estaré con mi familia para disfrutar lo que he conseguido”, agrega.

Se va Cotto en un momento ideal de su carrera. Cuando ya no tenía nada más que probar y cuando económicamente ya tenía hecho un patrimonio que le garantiza su futuro. Eso aunque Freddie Roach cree que por su dedicación y su responsabilidad podría seguir peleando.

“Lo veo muy bien… Fisicamente está en su mejor momento. Su motivación y su disciplina son las de siempre”, dice Roach quien tomó a Cotto hace cuatro años en su gimnasio Wild Card de Los Angeles y extendió su carrera con mucho mérito.

“Freddie [Roach] cambió mi carrera, a él le debo mucho y siempre le voy estar muy agradecido”, puntualiza Cotto quien se acercó al laureado entrenador después de perder ante Austin Trout en 2012 y desde entonces, en cinco peleas, ha cosechado cuatro victorias y una sola caída, ante ‘Canelo’ Alvarez.

En el radar de los observadores del boxeo el cagüeño tiene seguro un lugar en el Salón de la Fama del Boxeo y es sin duda uno de “Los cinco magníficos” del boxeo en al menos tres lustros.

Su nombre cabe sin forzar nada junto a Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, Juan Manuel Márquez y ‘Canelo’ Alvarez como los hombres que más han hecho por el boxeo (y el boxeo por ellos) en esta era loca del PPV.

‘Paquito’ Valcárcel, presidente de la Organización Mundial de Boxeo (AMB), no tiene dudas sobre el aporte del boricua al negocio y al deporte.

“Cotto es uno de los grandes, grandes, de todos los tiempos del boxeo. Es de los tipos poderosos en cuanto a llevar gente a verlo en las arenas”, afirma rotundo.

También está a salvo su legado en Puerto Rico porque en cualquier orden los candentes fans del boxeo en la Isla tienen su propio quinteto mágico: Wilfredo Gómez, Carlos Ortiz, Miguel Cotto, Tito Trinidad y Wilfredo Benítez.

Sin duda cinco gigantes de los encordados que resumen distintas épocas de un boxeo de alta escuela.

“Verán al mejor Cotto en el último de mis combates… Espero a un rival como Sadam Ali, joven y ambicioso, para que hagamos una gran pelea”, dice el hombre que le ha dedicado su vida al boxeo, el deporte que ama y al que seguirá atado a través de su empresa ‘Cotto Promotions’ en la que apoya a nuevos talentos que garanticen el futuro del boxeo en Puerto Rico.

La velada es una promoción de Golden Boy Promotions y se podrá ver a través de HBO a partir de las 10:00 de la noche tiempo del Este.