Video: Juan Rivera explota contra quienes atacan a su sobrino Johnny por relación gay

MEDIOS, METICHES, CHISMOSOS y GENTE SIN QUE HACER!!! Esta es mi respuesta. SOMOS FAMILIA y ASI SERA!!! Increible que gente de @programahoy @elgordoylaflaca @sueltalasopatv y tantos mas andan hechos BOLAS queriendo deshacerse sobre esto. Utilizen su tiempo y sus medios para algo de bien!!! Ay gente MURIENDOSE que nos ocupa. Ay una epidemia de DROGA ADICCION imparable. El mundo esta explotando frente a nuestros ojos y UDs con estas jaladas. TENGAN VERGUENZA!!!! En sus programas ay muchos reporteros y corresponsales que han tomado decisiones similares y tienen miedo admitirlo, PORQUE JODER TANTO A MI SOBRINO. SEPAN QUE SOMOS #LAFAMILIA y ASI SEGUIREMOS. @juanangeloficial MY BOY, I LOVE YOU. I AM PROUD OF U and like ive told you before, MY JOB IS TO BE HERE FOR U AND I WILL. WE HAVE AND WILL BE HERE FOR EACH OTHER!!! If ONE STANDS IN FIRE WE ALL WILL!!!! For BETTER or for WORSE #LAFAMILIA AQUI SEGUIRA, #FIRMEYSINTEMOR

A post shared by Juan Rivera (@juanriveramusic) on Nov 29, 2017 at 12:43pm PST