Las maneras más efectivas de tratar una quemadura de sol

En un mundo ideal, todos usaríamos protector solar cada vez que nos aventuramos al aire libre, nos cubriríamos con un sombrero y ropa protectora del Sol, buscaríamos la sombra y nunca experimentaríamos una quemadura solar. “La mejor manera de tratar una quemadura de sol es evitar que esta ocurra en primer lugar”, dice Joshua Zeichner, MD, director de investigación cosmética y clínica, Mount Sinai Hospital, NYC. “Pero en la vida real, los accidentes ocurren.”

Tal vez se te olvidó volver a aplicarte protector solar durante un largo día en la playa, o no te diste cuenta que necesitabas protector solar en un día nublado, o el amigo al que le pediste que te aplicara el bloqueador solar en la espalda dejó algunos lugares sin protección. No importa la razón del lapso, tu piel ahora está roja, caliente, hinchada, adolorida, y necesita alivio. Aunque no hay nada que pueda deshacer el daño, hay pasos que puedes tomar para hacer que la quemadura de sol se vea y se sienta un poco mejor mientras se cura.