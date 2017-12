(VIDEO) Policías: integrantes del mariachi Los Servidores

Chris Reza recuerda con gracia su niñez junto a su madre Mary Díaz, quien se ofrecía como voluntaria para cantar la popular música de mariachi en cualquier evento escolar posible.

“Yo como todo niño de primaria, no me gustaba ver a mi mamá cantando. Me daba vergüenza o celos, no se”, contó Reza, hoy de 40 años de edad.

El nativo del Este de Los Ángeles y de padres mexicanos poco se imaginaba que al pasar de los años se convertiría en agente de policía de Los Ángeles (LAPD). Y mucho menos, que estaría cantando la música vernácula del mariachi con su uniforme de policía.

“Sin saber, mi madre me fue enseñando el amor por la música”, señaló.

Por su parte, Alejandra Sánchez cuenta que desde muy pequeña conoció la música del mariachi. En su hogar del este de Los Ángeles ella recuerda que sus padres siempre escuchaban música tradicional mexicana y su hermana mayor era parte de un grupo del mismo género musical.

Así que cuando llegó a la secundaria Roosevelt, de Boyle Heights, decidió incorporarse al grupo de mariachi de la escuela.

“Estuve en la banda los cuatro años”, dijo Sánchez, de 33 años. “Yo toco el violín”.

Sin embargo, con el paso del tiempo Sánchez se enfocó en su carrera como agente de correccional del Sheriff del condado de Riverside y su trabajo con horarios difíciles le impedía practicar con frecuencia su violín.

Reza, quien comenzó cantando la música del mariachi por placer hace ya varios años realizó su primera presentación pública en uniforme de policía hace dos años para una quinceañera muy especial.

La joven tiene parálisis cerebral y su madre tenía una enfermedad terminal. Reza aceptó su petición de utilizar su uniforme y esta presentación le dio la idea de reunir a más uniformados en un grupo de mariachi.

“Ya me habían contado que había otros policías que son mariachis y andábamos viendo si estaban dispuestos a participar”, dijo Reza.

El reto fue difícil puesto que los horarios de los agentes de diferentes departamentos no concordaban pero todos hicieron el esfuerzo de reunirse para compartir su pasión por la música mexicana.

Sánchez dijo que se enteró por medio de un colega acerca del grupo y no titubeo en unirse. “Yo pensé que esto era una magnífica idea”, dijo la agente del sheriff.

El grupo Mariachi Los Servidores actualmente esta conformado por seis miembros representando al LAPD de las divisiones Metropolitana, Wilshire, Southeast, la academia de entrenamiento y el sheriff de Riverside y California.

El grupo se presentó por primera vez el 19 de noviembre en la plaza del mariachi de Boyle Heights.

We heard there was a video out there of some LAPD Officers & Sheriff’s Deputies serenading a crowd with Mariachi music…we found it and here it is for your viewing pleasure 📷EmmaFragoso pic.twitter.com/qSzg2ileXb

— LAPD HQ (@LAPDHQ) November 20, 2017