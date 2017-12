Selena Gomez es la mujer del año

La cantante recibió el premio de manos de sus amigas Elle Fanning y Francia Raisa

Se entregaron los galardones “Billboard Women in Music”, y en la premiación tuvo un lugar preponderante Selena Gomez. La cantante recibió el premio a la Mujer del año, y quienes la presentaron fueron sus amigas Elle Fanning y Francia Raisa. La presencia de Francia fue especialmente, porque ella fue quien le donó un riñón a Gomez cuando su cuadro de lupus la dejó en un estado de salud muy delicado.

Al recibir el premio, Gomez no pudo evitar romper en llanto: “Para ser honestos, creo que Francia debería recibir este premio. ella salvó mi vida“. La artista dio un breve y sincero discurso de agradecimiento, y destacó: “No puedo estar más agradecida por la posición que me dieron en mi carrera. Jamás me sentí más orgullosa de lo que estoy hoy por ser una mujer de esta industria, y eso es porque me siento agradecida con todas y cada una de las mujeres que me alentaron. Estoy más que agradecida a todas las mujeres mayores que nos ayudaron a levantar la cabeza, porque no hubiera podido estar aquí si no fuera por ellas”.

El año 2017 fue muy movilizante para la cantante. Desde lo sentimental, se separó de The Weeknd y ahora está confirmada su reconciliación con Justin Bieber, y desde lo profesional no solo estrenó un nuevo video clip, sino que también marcó un quiebre en la indsutria televisiva por su labor como productora de la serie “13 Reasons Why“.