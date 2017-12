Selena Gomez habla de su reencuentro con Justin Bieber

Parece que la cantante nunca dejó de amar al intérprete de "Baby"

Selena Gomez es la mujer del año, y por ende la portada de la revista Billboard del mes de diciembre. Por esto conversó con el medio e hizo alusión a su romance con Justin Bieber.

La actriz le dijo a la revista que ella aprecia a las personas “que realmente han impactado mi vida“, la frase fue en respuesta a su relación con Justin Bieber. En la conversación la cantante aseguró que ella simplemente quiere vivir la vida, y saber que todo ha valido la pena. Además, ha dado a entender que no le importa lo que la gente piense, ya no está pendiente de cómo la ven desde afuera.

También habló sobre la cicatriz que lleva en su cuerpo luego del transplante de riñón, y dijo que hubo un momento en el que obviamente no le gustaba tenerla. Pero, ahora dice que al verla ve vida, y ahora piensa más en todo lo que puede hacer.

Sobre el final de su relación con The Weeknd, contó que esta fue una relación bonita, y que terminaron en buenos terminos. Selena lo llamó su “mejor amigo”. Pero podría decirse que su ex novio no la ve así, ya que éste eliminó todas las fotos que tenía con ella, de sus redes sociales.