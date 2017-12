La Navidad llega a Universal Studios Hollywood

Un show de luces totalmente nuevo en el Castillo Hogwarts es parte de las atracciones de esta temporada

De por sí el parque de diversiones Universal Studios Hollywood es un lugar que ofrece todo tipo de atracciones durante el año, pero la época navideña tiene su encanto especial.

Este año, el sitio ofrece un totalmente nuevo espectáculo de luces navideñas en el Castillo Hogwarts bajo el título de “Christmas in The Wizarding World of Harry Potter”. Al caer la noche, y cada media hora, los visitantes se deleitan con este despliegue de proyecciones, música y fuegos artificiales.

El pintoresco pueblo de Hogsmeade en esta zona del paque también brilla con ornamentos y decoración singular.

También regresa “Grinchmas” con el famoso, enojado y alocado Grinch, su fiel perro Max y todos los personajes de Who-ville. El evento anual cobra vida con un gigantesco y fantástico árbol navideño de 60 pies de altura al lado de un escenario que presenta shows musicales y divertidos para toda la familia. “Grinchmas” se llevará a cabo los fines de semana de diciembre 2 al 3 y 9 al 10, y después todos los días a partir del 15 de diciembre y hasta el 31 de diciembre de 2017.





Pero en realidad, todo el parque – desde la entrada y através de todas sus atracciones – presenta decoración festiva que engalanan el lugar.

Universal CityWalk también Celebra las Fiestas Navideñas con la presentación especial de Santa Claus y conciertos gratuitos al aire libre.