Más restaurantes de cadena avanzan para limitar los antibióticos en la producción de carne

Más de la mitad de las 25 cadenas de comida rápida y restaurantes casuales más grandes de Estados Unidos ahora han establecido políticas que limitan o eliminan el uso de antibióticos en la producción de carne roja y pollo que sirven en sus restaurantes.

“Reacción en Cadena III: Cómo los principales restaurantes se califican en la reducción del uso de antibióticos en su suministro de Carne” (PDF) fue producido por Friends of the Earth, Natural Resources Defense Council, Center for Food Safety, Food Animal Concerns Trust, U.S. Public Interest Research Group y Consumers Union, la división de políticas y movilización de Consumer Reports.

“Los restaurantes de comida rápida son importantes compradores de carne roja y pollo,” dice Jean Halloran, directora de Iniciativas de Políticas de Alimentos en Consumers Union. “Cuando cambian a carne y pollo producido sin antibióticos, puede afectar toda la cadena alimentaria.”

Los 14 restaurantes en la lista de este año que se han comprometido a reducir el uso de antibióticos representan dos terceras partes de todo el ingreso de la industria de comida rápida.

Entre los restaurants que hicieron mejoras este año, los cambios en las políticas de pollo fueron responsables de todo el progreso. La disponibilidad de carne de res y cerdo “sin antibióticos” en las cadenas de comida rápida sigue siendo muy limitada, de acuerdo con el reporte.

Durante décadas, los antibióticos han sido suministrado a animales destinados a la alimentación saludables para prevenir las enfermedades que podrían contraer en condiciones de fábricas llenas y no saludables. Esta práctica contribuye significativamente a la resistencia a los antibióticos, en que las bacterias que causan la enfermedad no responden a los medicamentos, volviéndolos inefectivos.

Casi dos terceras partes de los consumidores reportan estar extremadamente o muy preocupados sobre cómo antibióticos a los animales destinados a la alimentación para crear nuevas bacterias que puedan provocar enfermedades que los antibióticos no puedan curar, de acuerdo con una encuesta nacionalmente representativa de 2016 de CR hecha a más de 1,000 personas.

“En Estados Unidos, más del 70% de los antibióticos que son importantes para la medicina humana se venden para uso en animales, no en personas; y la mayoría de estos se suministran rutinariamente a animales que ni siquiera están enfermos,” dice Lena Brook, M.E.S., una defensora de políticas de alimentos en el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, una de las coautoras del reporte. “Cuando utilizas antibióticos de esta forma rutinaria, la resistencia ocurre, y esa bacteria resistente entonces puede escaparse de las granjas y encontrar el camino hasta las comunidades”.

“Los consumidores tienen una influencia enorme sobre el comportamiento de las compañías”, dice Brad Spellberg, M.D., oficial en jefe médico en el Condado de Los Ángeles y en la Centro médico de University of Southern Carolina. “Si los consumidores exigen carne libre de antibióticos, esto llevará a la reducción en el uso de antibióticos en las zonas agricultoras, lo cual alentará la propagación de la resistencia antibiótica”.