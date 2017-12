Video: Gabriel Soto acepta hacerse prueba de ADN con Matías

El actor dijo no tener problema en hacerse la examen de paternidad

Gabriel Soto ha sido involucrado en el pleito legal entre Marjorie de Sousa y Julián Gil ya que se especula que Matías es su hijo, algo que el actor siempre ha negado.

El protagonista de la telenovela “Caer en tentación” aceptaría hacerse una prueba de ADN para probar que no es el papá como algunos medios han asegurado.

“Que me la hagan“, respondió con seguridad Soto en el programa “De primera mano”.

El periodista Gustavo Adolfo Infante le preguntó si estaría dispuesto a realizarse el examen de paternidad.

“Por supuesto que sí porque no tengo absolutamente nada que esconder“, respondió. “Yo estaría totalmente dispuesto a hacerme la prueba de ADN porque no tengo nada que esconder. A las pruebas me remito… el tiempo me va a dar la razón“.

Soto se encuentra confundido con la duda de porque se dice que el es el padre del niño.

“¿Porqué hay duda?”, se pregunta Soto. “Julián todo el tiempo ha aceptado que Matías es su hijo y yo todo el tiempo lo he negado porque se que no es cierto. ¿Dónde está el punto donde la gente no lo cree?”

Gabriel Soto vuelve a recalcar que no tuvo que ver con Marjorie de Sousa y dado a que el perdió a su madre de muy joven, si tuviera duda de que Matías fuera su hijo, no se haría de la vista gorda, dado a entender que se haría responsable.