Ciudad otorga $825,000 a Self Help Graphics & Arts para que siga funcionando

Permitirá a la organización fundada en 1970 comprar propiedad que alquilan en Boyle Heights

La organización artistic Self Help Graphics & Art (SHG) recibió un anticipado regalo de Navidad.

Este martes, la Ciudad de Los Ángeles les donó $825,000 dólares que les permitirá comprar el edificio que alquilan actualmente y seguir en Boyle Heights por muchos años más.

Los fondos – que fueron impulsados por el concejal José Huizar, quien representa el área – son un préstamo de beneficio comunitario a cambio del compromiso de SHG de proveer servicios y clases de arte a los residentes de la zona, algo que han venido haciendo por 47 años.

“Self Help Graphics & Art es una organización de arte que creció de una verdadera necesidad en los años 70 para nutrir la expresión Chicana en el arte cuando el Arte Chicano no se consideraba algo legítimo”, dijo el concejal Huizar en un comunicado. “A pesar de sus retos, esta organización ha crecido en capacidad, influencia y reconocimiento, beneficiando a artistas del este y a nuestros jóvenes con su programación y ayuda”.

El edificio que ocupa SHG actualmente, ubicado en el 13000 al este de la Calle 1st, esta tasado en $3.625 millones de dólares. La organización ya cuenta con donativos por $2.8 millones de dólares. El préstamo municipal cubrirá el resto.

“Muy pocos espacios comunitarios como Self Help Graphics sobreviven cuatro décadas”, dijo Betty Ávila, codirectora de Avance y Administración para SHG. “Centros culturales de base comunitaria como Self Help Graphics son fundaciones que reflejan la comunidad existente y proven espacios para el crecimiento creativo”.

Señaló que la compra del inmueble, lo que asegura un sitio permanente para SHG, “aumenta grandemente el bienestar social y cultural del lado este”.

“Self Help Graphics es un espacio para la sanación y la expression creativa y representa un gran triunfo artistic cultural, en un momento en que la administración más alta de la nación cuestiona la validez de las contribuciones y experiencias de las comunidades Chicana/o y Latinx a este país”, dijo por su parte Joel García, co-director de Programas y Operaciones para SHG.

Se espera que el Ayuntamiento vote y apruebe los fondos para SHG este viernes.