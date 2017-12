¿Lluvia de arañas? Esta mujer lo vivió en carne propia

Que llueva en esta época del año en Australia es totalmente normal, pero que lluevan arañas venenosas es algo totalmente diferente como atestiguó una habitante de Victoria.

Todo ocurrió el 2 de diciembre cuando una mujer divulgó la fotografía en la que se pueden ver varias arañas de la peligrosa especie espalda roja (Latrodectus hasselti), mismas que habrían llegado hasta su ventana.

Homeowner finds eight redbacks on windowsill following rain

