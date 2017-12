Lo que debes vestir para estar a la moda en LA

Entre todas las capitales de la moda, esta ciudad impone su estilo 'effortless'

Ni París, ni Londres, ni Milán, ni NY. Es el estilo angelino el que se impone como el nuevo bastión de una moda que se propone libre, rebelde, fresca de actitud y muy segura de sí misma. Y no es solo porque LA. es la meca de las celebrities, los paparazzi y las alfombras rojas o porque allí vivan todas las personas que son de alguna manera referentes visuales. No. La ciudad tiene una cara real que es sinónimo de Sol, buen clima, avenidas con palmeras, skate, surf y vida sana que se traduce en una moda casual y despreocupada, en la que la única clave es, justamente, no forzar nada.

El estilo angelino no debe verse estudiado ni exigido. Modelos como Camille Rowe, Erin Wasson y Angela Lindvall o estilistas como Jessica De Ruiter y Annina Mislin son perfectos exponentes de todo lo cool y laid-back que es Los Ángeles. En esta ciudad, todo lo que pretende ser formal se sale de cuadro.

Feed your FOCUS💥👣 #stayfocused #stepbystep #LA #losangeles #abbotkinney #california #blackisthenewblack #allinblack A post shared by MARTA CARRIEDO (@martacarriedo) on Dec 5, 2017 at 2:28am PST

LOCATION, LOCATION

Buscando asociarse con este costado hip, son varias las marcas internacionales que pusieron en su mira la mítica ciudad californiana. Después de Tom Ford, que eligió LA como sede del desfile de su colección otoño/invierno 2015, vino Dior, que presentó su colección Resort 2018 en Calabasas, la ciudad donde viven las hermanas Kardashian. Mientras las marcas Balmain y Moschino acaban de abrir sendas tiendas en LA, también hay otras nativas que están pasando al frente como exponentes de esta propuesta: Ragdoll, Anine Bing, Reformation y Jenni Kayne, entre otras.

BÁSICOS DEL ESTILO LA

Maxidress: chic, fresco y esencial.

Shorts: de mezclilla, bien cortos y si están rotos, mejor.

Vintage tee: playeras con estampados vintage, preferentemente de una banda de rock.

Vestido camisero: es un hit y se puede usar tanto para ir a trabajar como para salir.

Anteojos de Sol: infaltables.

Traje de baño Baywatch: el ítem de la serie de los 90 vuelve: rojo y bien cavado.

LA BY LUCIANA MARTÍ

Luciana Martí es diseñadora de vestuario. Está casada con el guionista y director de cine Armando Bo. El matrimonio, junto con sus dos hijos, vivió en Los Ángeles después de que Armando ganara un Oscar por Guión Original de la película “Birdman”.

¿Cómo definirías el estilo de Los Ángeles?

Yo vivía en Venice Beach, que es al lado del mar. Es difícil definir un estilo ahí porque es como un todo vale. Muy relajado, pero con onda. Es como si ciertos ítems encontraran el lugar para justificarse. Por ejemplo, un sombrero es siempre necesario, un vestido va con botas porque hace calor pero refresca, y el pijama se transforma en pantalón si quieres sacar a pasear a tu perro. En un mismo bar puede haber un surfer en bermuda y un grupo de chicas en tacones.

¿Cómo es vivir en LA un día cualquiera?

Mi día ideal era llevar a mis hijos en bici al colegio. Irme a desayunar por Abbot Kinney, respirando olor a mar para después manejar al Downtown a la costurera y perderme en lo trash del asfalto, los wholesales y las sederías. Volver a Venice y tomarme un pinot noir californiano, a la hora que baja el Sol. Comer en familia o vestirme por fin más glamorosa para ir a mi restaurante favorito en Malibu, donde las olas te pasan por debajo y la luna ilumina el mar.

Un lugar para ir de compras: el Fairfax Flea Market es uno de mis favoritos. Es perfecto para ir los domingos y encontrar cosas únicas. También me gusta mucho Sielian Vintage, en West Hollywood, para encontrar prendas de diseñador de todas las épocas. una mujer que capture la esencia del estilo angelino: mi amiga estilista Lauren Howel.

Un barrio favorito: dos, Downtown y Venice Beach.

¿Te inspiraste en L.A. para lanzar Chula swimwear?

Chula Swimwear es mi línea de trajes de baño. Es lo que a mí me gusta usar, una manera de llevar el glamour de la ciudad a la playa. El Downtown fue mi gran inspiración. Creo que es una mezcla del mar de Venice y el asfalto de Downtown.

INFLUENCERS ANGELINAS

Esta es la crème de la crème de las bloggers californianas.

Rumi NeeLy: con más de 700,000 seguidores en Instagram, Rumi tiene su propia línea de ropa: Are You Am I. Su blog Fashion Toast es uno de los más populares.

JeNNy CipoLetti: con su estilo hiperromántico, Jenny suele colaborar con sus consejos de moda en E! Online y The Zoe Report (el sitio web de Rachel Zoe).

Chriselle Lim: reconocida por su estilo refinado, Chriselle tiene una plataforma online súper establecida en su blog The Chriselle Factor.

Jacey Duprie: la blogger que debes seguir si optas por un look clásico, simple y sofisticado.