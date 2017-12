María Elena Salinas a días de salir de Univision: “Quiero volver a ser la muchacha chicana que empezaba”

En exclusiva habla de por qué tomó la decisión de irse y cuál será su futuro

El 3 de agosto del 2017, María Elena Salinas dio una noticia que nos dejó a todos con la boca abierta y el corazón arrugado. Se trataba de una exclusiva, la suya, que después de casi 37 años dejaba Univision, se despedía de las noticias en la cadena hispana número uno de Estados Unidos, y de su compañero de pantalla: Jorge Ramos.

A horas de que este anuncio se haga realidad, cuando este próximo viernes 8 de diciembre la ‘Dama de las Noticias’ termine su ciclo, y gran parte de la historia del periodismo hispano y anglo, hablamos con ella.

La querida periodista nos recibió en su oficina, en el Newsroom de Univision Noticias, donde gran parte de sus cosas ya están en cajas. Con su eterna cálida sonrisa, su mirada profunda y una clara felicidad por lo que viene, hablamos en exclusiva con María Elena en una entrevista donde nos cuenta cuándo y por qué tomó la decisión de dejar la cadena, qué le dijeron sus jefes. Y por primera vez responde si su salida es porque quisieron bajarle el salario, y si es verdad que está peleada con Jorge Ramos.

Pregunta: Desde que tomaste la decisión de irte de Univision a hoy, que solo faltan horas, ¿ha cambiado algo?

María Elena Salinas: Sí, por una parte me siento más liviana, siento que me levanté un poquito de peso de encima, no quiere decir que fuese una carga Univisión, para nada, sino que cuando tomas una decisión drástica, que te cambia la vida, al llegar a este momento te da un peso. Ahora vengo sabiendo que hay ciertas cosas de las que no me voy a tener nunca que preocupar, y también con ese sentimiento encontrado de que hay cosas en las que ya no voy a participar… Ésa es una mezcla rarísima. El público es lo que más me ha afectado, sus comentarios en las redes sociales, eso más que cualquier otra cosa. Yo sé que a mis compañeros, especialmente los que somos más amigos, van a seguir siendo mis amigos, yo no los he perdido, me los voy a llevar conmigo. El trabajo en sí ha sido mi misión por tantos años, pero va a seguir siendo mi misión simplemente en otro lugar.

P: ¿Qué sientes que vas a extrañar y qué no?

MES: Además de extrañar a algunos de mis compañeros, yo creo que la adrenalina que te dan las noticias diario. Voy a extrañar esa rutina que tengo de despertarme todas las mañanas, donde lo primero que hago es ver noticias y lo último que hago antes de dormirme es ver noticias. Mi vida ha girado alrededor de las noticias, entonces yo creo que voy a extrañar eso. Voy a tener que re-programar el cerebro, siempre voy a estar al tanto de las noticias porque no voy a dejar de ser periodista, pero ya no es con la noticia que tienes que reportar ese día. Lo que no voy a extrañar, quizás, es la rigidez del horario. No voy a extrañar el estar 24 horas al día, 7 días a la semana, esperando a ver si pasa algo para tener que ir: ahora voy a ser dueña de mi tiempo.

P: Cuando tomaste esta decisión, que como bien dices, es un cambio absoluto de vida, ¿cómo la tomaste, a quién participaste o la tomaste tu sola?, ¿y por qué?

MES: La tomé a lo largo de varios años. Hice participar a toda mi familia, por supuesto, y a mis amigos más cercanos. Como todas las decisiones importantes que tomo en mi vida, yo hago un papelito con una lista, una raya en el medio con los pros y las contras y los voy llenando. En realidad, en esta ocasión, los pros fueron mucho más largos que los contras. No fue una decisión que se tomó a la ligera, ni que la tomé de un día para el otro, ni hubo un evento que lo precipitó.

P: Vamos a derribar mitos o verdades: ¿A la hora de renovar tu contrato querían bajarte el sueldo y no estabas de acuerdo?

MES: Para nada, ni siquiera hablamos de dinero.

P: ¿Estás peleada y ya no quieres trabajar con Jorge Ramos?

MES: ¡No!… Para nada, tampoco.

P: ¿Qué sueñas ahora?

MES: Hay muchas cosas que yo quiero hacer. He encontrado que tengo un amor especial por el formato largo, los documentales, los especiales que he hecho. El tener esa hora para poder contar una historia, y quisiera trabajar en inglés y en español, como lo estoy haciendo ahora, estoy trabajando con Discovery y ahora vamos a entrar en una segunda temporada. Después de tantos años de estar aquí empieza esa regresión porque mi carrera no es los últimos 5 años, mi carrera es de 37 años, tengo que verla desde abril de 1981 y cómo fueron todos esos años.

Quiero regresar a ser la muchacha chicana méxico-americana bilingüe, quien empezaba a trabajar en los medios, pero con toda esta experiencia que tengo, con todas esas vivencias, con todos esos momentos de vivir la historia. Eso me hace sentirme poderosa, porque siento que ahora vuelvo a ser yo, y que tuve la dicha de ir a una escuela en la que jamás en la vida hubiera podido aprender lo que aprendí, no únicamente en términos periodísticos, y de historia y de hechos del mundo, sino del comportamiento humano. He aprendido muchísimo del ser humano, así es que quiero aprovechar todo eso y hacer proyectos que me apasionen, en los que sienta que estoy haciendo algo útil, en los que estoy haciendo la diferencia en la vida de alguien, en las que me sienta apreciada y también quiero incrementar mi actividad cívica.

P: ¿Cómo te preparas para abandonar la zona de confort?

MES: Desde hace 37 años no he tenido que pensar si mañana me va a entrar un sueldo, si tengo o no seguro médico. Ahora tengo mi asistente y mi productora que me hacen todas las citas, todo, todo, mis viajes o sea cosas que suenan triviales, pero al final del día son importantes… Sí es salirme de mi zona de confort, y creo que estoy lista para hacerlo. Tengo la madurez para entender lo que valgo como persona y como profesional, no me hace falta una empresa para sentirme valorada, para sentirme útil. Tengo el apoyo y el cariño de mi familia y de mis amistades, entonces no creo que me va a hacer falta nada, pero sí, lo pensé mucho, fíjate que primero tomé la decisión, y después que había tomado la decisión es que me puse a pensar de todo, de cómo mi vida gira alrededor de mi trabajo.

P: Hablabas del público, ¿qué te han dicho?

MES: La gente en las redes sociales desafortunadamente no te dicen algo del reportaje que estás haciendo, sino de la ropa y de otras cosas… Son muy amables, de vez en cuando te pelean, critican las noticias o algo así, pero hoy en día ya no es ese comentario cotidiano, ahora es como cuando alguien se muere y después todo el mundo empieza a decir: “Ay, pero yo la conocía tan buena, y era así, era asá”, “me acuerdo cuando la conocí, me acuerdo cuando la vi”… Así siento, y por una parte es un halago, y por otra parte digo, ¡pero si no me estoy muriendo!, aquí estoy todavía… La gente que me lleva viendo muchos años se acuerda todavía de cuando empecé a trabajar en el canal 34, gente que me dice que soy parte de su familia, que me da las gracias por haber representado a la comunidad y a las mujeres, tantos jóvenes que me dicen que crecieron viéndome, jóvenes periodistas que me dicen que se inspiraron en mí… Que alguien te diga que se inspiró en ti para su carrera, eso sí… (se emociona).

P: Dijiste que parte de esta decisión es por tus hijas, ¿por qué?

MES: Porque también quiero mostrarles que uno puede seguir creciendo, porque quiero poder pasar más tiempo con ellas, quiero tener esa libertad de estar, aunque ellas ya están mayores en 23 y 20 años, quiero sentirme en libertad para poder estar con y para ellas cuando me necesiten, y también yo creo que es un ejemplo… Yo viví con años de culpabilidad tan grande cuando viajaba, que yo tenía miedo que mis hijas fueran afectadas por mis viajes, y al final me di cuenta que yo estaba siendo afectada y yo me sentía culpable por dejarlas, pero estaba enseñándoles algo, les estaba enseñando lo que es la entrega a un trabajo, que la mujer puede hacer lo que se proponga…

Ahora va a ser un ejemplo para ellas, el decir que nunca es demasiado tarde para volver a empezar, y sí se puede cambiar tu camino en el momento que tú quieras. Mi papá me enseñó que nunca uno deja de aprender, nunca deja uno de estudiar, entonces a mi edad quiero demostrarles a mis hijas, a mis hijastras y a mi familia que sí se puede hacer, que si yo lo pude hacer, ellas también lo van a poder hacer a lo largo en sus vidas.

P: ¿Quién es hoy María Elena Salinas?

MES: Una mujer que finalmente va a poder ser ‘María Elena la mujer’, y no ‘María Elena la que sale en la tele’.

P: ¿Qué le dices al público que te ha acompañado durante tantos años, y que está esperando ver a dónde te va a acompañar para seguir viéndote?

MES: En los pros y los contras, uno de los contras era el perder ese contacto con el público, no quería que sintieran que los estaba abandonando, y mi jefe trató de usar ese chantaje, me dijo: “No puedes irte ahora que es cuando más te necesitamos, con todo lo que está pasando en el país”… Ese chantaje moral ya no sirvió, porque ya le he pensado y ya lo he estado procesando por mucho tiempo, eso sí, me tomó como un año procesar, el entender que no estaba abandonando a nadie, tampoco yo no soy la única, yo creo que nadie se puede sentir más importante que el trabajo que están haciendo, ni más importante que la noticia que están cubriendo, y mucho menos la empresa para la que están trabajando… No soy indispensable, hay mucha gente en este lugar que va a continuar en Univisión, en Telemundo, en todos los medios de comunicación hispanos que han crecido tanto, y la gente va a seguir dependiendo de ellos, yo seguiré poniendo mi granito de arena también, a través de mi redes sociales pero hay algo que a mí me ha venido inquietando desde hace mucho tiempo también, especialmente en el último año.

P: ¿Qué?

MES: Sabemos que esta división y que el racismo no empezó este último año, pero sí empeoró bastante, entonces a mí me molesta mucho el hecho de que los hispanos, que tenemos raíces muy profundas aquí, todavía se nos trate como extranjeros, y que todavía tengamos que justificar nuestra presencia, especialmente yo que soy nacida aquí, de hecho, de los talentos soy la única que quedaba nacida aquí… Le estamos hablando a los hispanos sobre los hispanos, la historia de nuestra comunidad a nuestra comunidad, yo quisiera poder contar esas historias a otro público, a otras audiencias, en otras plataformas para quizás cambiar mentes y corazones, para quizás que la gente nos vea de una manera distinta, por eso voy a seguir tocando puertas hasta que alguien me escuche, porque mientras yo siga teniendo voz, voy a seguir abogando por los hispanos… Los que nos ven de una manera negativa no conocen de nuestra comunidad, ya es hora de que empecemos a contarles a esta otra audiencia nuestras historias.