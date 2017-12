Actores latinos rumbo al nacimiento del niño Jesús

La pastorela ‘El Portal de Nopaltepec’, una obra familiar que se lleva a cabo por generaciones, se estrena hoy en la ciudad de Lynwood

Con motivo de la temporada navideña y las posadas, una divertida y tradicional obra de teatro para toda la familia se llevará a cabo en Lynwood, al sur de Los Ángeles, desde hoy jueves.

El Portal de Nopaltepec es una pastorela que consta de 23 personajes —interpretados por actores de todas las edades— que recrean el peregrinaje de los pastores que siguen la estrella de Belén para el nacimiento del niño Jesús; no obstante, en el camino deberán enfrentar obstáculos y aprender a diferenciar entre el bien y el mal.

La originalidad de esta obra recae en el hecho de que, en este caso, los pastores no se dirigen exactamente a Belén, si no más bien al pueblito Nopaltepec, ubicado en el estado de México.

“Esto es en forma de parodia a los pequeños pueblos de México que tienen esos nombres [difíciles de pronunciar] y los personajes utilizan un lenguaje coloquial y un acento —como dicen en México de los inditos”, explicó Armando Rubio, director y productor de la obra.

Una tradición por generaciones

Laura Ruvalcaba, de 27 años de edad, ha participado en la pastorela por los pasados cinco años y dijo que ninguna presentación es igual.

Por ejemplo, este año le toca interpretar el papel de una diablita ‘fresa’—un término coloquial usado para describir el estereotipo de un joven superficial que proviene de una familia de clase alta.

“El público es diferente, se ríen de diferentes chistes. Siempre es un reto cuando nos presentamos”, dijo Ruvalcaba sin esconder la emoción que siente cuando al final de las obras los aplausos y las felicitaciones continúan en el lobby del lugar.

“Es muy bonito cuando sales y los niños te ven y les gusta tu participación. Es bueno que los niños conozcan estas tradiciones”, dijo la joven actriz quien emigró a Estados Unidos a los 14 años.

“Yo en México siempre participaba en las pastorales y me gustó cuando aquí me dieron la oportunidad”.

Anahí Rubio, de 11 años, y Alondra, de 10, son hermanas y parte de los siete niños que participan en la pastorela.

Anahí, quien representa una indita pastora, dijo que lo que más le gusta de la obra es que ella puede conocer a otros actores.

“Y me gusta mucho porque cuando empieza la obra de teatro estamos jugando [literalmente]”, dijo la pequeña actriz.

Por su parte, su hermanita Alondra, con un poco de timidez, dijo que ella es uno de los perritos de la pastorela y le gusta aprender de los más expertos.

Viviana Vargas, maestra de español de la secundaria Lynwood y actriz en la pastorela, señaló que disfruta mucho que los jóvenes sean parte de la obra y aprendan de las tradiciones mexicanas.

“Promovemos ese vínculo del pasado y presente porque muchos padres no les enseñan las tradiciones a sus hijos y no es porque no quieren sino porque ellos trabajan mucho y no tienen tiempo”, indicó Vargas.

“Mi hija también participa en la pastorela para que conozca un poco más de su cultura”.

Agregó que aunque solo un exestudiante de la secundaria Lynwood estará participando en la obra, si habrán varios trabajando tras bambalinas.

Por una buena causa

Rubio dijo que la obra estará presentándose en el Performing Arts Center de la secundaria Lynwood en celebración de su vigésimo aniversario.

“Empezamos en 1997 en el este de Los Ángeles y ahora estamos aquí para recaudar fondos para cuatro organizaciones no lucrativas”, dijo el director.

Dos de estas organizaciones son: La Raza y Leaving a Mark (Dejando una huella) de la secundaria Lynwood donde se promueve la cultura y el arte latinoamericano, contó Vargas.

“En estos clubs mantenemos vivas las las tradiciones por ejemplo el Día de Muertos, el 5 de mayo y la historia de [líder campesino] César Chávez”, explicó.

La obra contiene un guión muy ingenioso que pretende mostrar el folcklore y la cultura latina con actores mexicanos y centroamericanos.

La pastorela muestra, además, un colorido pueblo original donde los personajes prometen entretener a toda la familia con el buen humor blanco.

La pastorela se presentará hoy jueves 7; además del 8 y 9 de diciembre a las 7:30 p.m. y el domingo 10 de diciembre a las 5:00 p.m.

La cita para la pastorela es en el Performing Arts Center de la secundaria Lynwood, localizado en la cuadra 4050 E. Imperial Hwy.

Lynwood 90262. Hay boletos disponibles para el viernes y sábado en taquilla, también puedes conseguirlos al llamar al 1(562) 964-7904.

Para más información visita: bit.ly/2BPn5xl