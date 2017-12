Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

Sábado 9

Fiesta mexicana

El Valley Performing Arts Center (18111 Nordhoff St., Northridge) presenta una vez más su popular show Fiesta Mexicana: Feliz Navidad, un espectáculo navideño en el que se incluye música tradicional de la época y baile. Participan artistas como el Ballet Folklórico de Los Ángeles, Mariachi Garibaldi de Jaime Cuéllar y el “orgullo de Pacoima, un mariachi de 35 miembros formado por niños de la escuela primaria Haddon Avenue. 7 pm. Boletos $38 a $78. Informes (818) 677-3000 y valleyperformingartscenter.org.

Festival de luces

El Silverlake Independent Jewish Community Center (1110 Bates Ave., Los Angeles) celebrará su Festival de Luces Anual al que puede asistir toda la familia. La fiesta se llevará a cabo en el campus de este centro de 10 am a 2 pm. Habrá música y presentaciones en vivo, entre ellas las de The Hollow Trees, Sing with Sylvie, Stoli Magic, la Silver Lake Ballet School y los estudiantes de música de este centro. Además habrá venta de comida y actividades para toda la familia. Boletos $15 niños; adultos entran gratis. Informes sijcc.net.

Presentación de libro

El autor Glenn Oyoung visitará el Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) para leer y firmar su nuevo libro infantil “P is for Petersen”, ilustrado por Scott Park. La nueva creación es una guía alfabetizada para que los niños conozcan el lenguaje y la terminología de los automóviles. Después de la lectura, los visitantes podrán comprar el libro y obtener la firma de su autor. 11 am. Gratis con el boleto de entrada al museo, que es de $8 a $16; niños menores de 3 años gratis. Informes (323) 930-2277 y petersen.org.