‘Beauty and the Beast’ se ‘latiniza’ en Casa 0101

El musical de Broadway comienza sus presentaciones con talento latino

Rigo Tejeda ha llegado a pensar que es hijo adoptado o algo por el estilo porque él tiene una profunda afición por el arte, algo que nadie de su familia posee.

“Me gusta diseñar flores, me gusta dirigir, me gusta la música, y nadie de mi familia tiene esa inclinación”, dijo Tejeda. “Solo un tío que ya falleció”.

Todo comenzó en la iglesia cristiana a la que asistía. Ahí tocaba el piano y luego empezó a dirigir obras de teatro. Pero fue hasta una vez que vio “Los Miserables” cuando quedó maravillado de la mezcla de la música y el drama; entonces dijo, “wow, yo quiero hacer esto”.

Su objetivo se materializó y comenzó a dirigir musicales, hasta que llegó a Casa 0101, de Boyle Heights, para ponerse al frente de “In The Heights” en 2013. La exitosa pieza escrita y musicalizada por Lin-Manuel Miranda, fue presentada por una corta temporada en este pequeño teatro fundado por la escritora Josefina López.

Luego fue “Aladdin Dual Language Edition”, musical de Disney que se presentó a principios de este año en el mismo lugar con bastante éxito.

Y a partir de esta semana comienza el nuevo reto de Tejeda, la temporada del musical, también de Disney, “Beauty and the Beast”, que por motivos de derechos y restricciones relacionados con la traducción, solo se presentará en inglés.

La idea de montar este cuento de hadas, en asociación con TNH Productions, El Centro del Pueblo y el concejal Gil Cedillo, es que la comunidad latina de bajos recursos tenga acceso a musicales de Broadway de calidad.

“Que estén al alcance de nuestra gente”, dijo Tejeda, quien se crió en Whittier y no tiene ninguna preparación formal como director de teatro; solo ha asistido a talleres y ha aprendido de videos y de lo que ha vivido. “Yo me enseñé yo mismo, observando, viendo videos y tomando ideas de cómo ser director. Yo no soy como otros directores estrictos y prepotentes. Yo lo tomo como una labor en comunidad: ‘Vamos a trabajar todos juntos, en equipo’, y así se sienten más cómodos [los actores]”, explicó.

“Beauty and the Beast”, por su parte, tiene un significado especial para Tejeda, pues en el pasado la dirigió para el teatro de la Casa del Mexicano, y como no encontraron a quién interpretara a la Bestia, él hizo el papel.

“Fui actor pero no me lancé al estrellato”, dijo entre risas el director de 40 años. “Fue una experiencia muy bonita […], pero era mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha tarea”.

Su mayor satisfacción, dice, es cuando ve el teatro lleno de niños latinos con sus padres.

“Me siento muy orgulloso”, dijo. “Más que nada porque vienen a ver algo de calidad a un precio que pueden pagar”.

En detalle

Qué: Musical “Beauty and the Beast”

Cuándo: a partir del viernes y hasta el 21 de enero; viernes 8 pm; sábados 3 y 8 pm, y domingos 4 pm.

Dónde: Casa 0101, 2102 E. First St., Boyle Heights

Cómo: boletos $25 a $60; informes (323) 263-7684 y casa0101.org