Camila Cabello anuncia fecha de estreno de su álbum debut

La cantante de origen cubano se encuentra emocionada ante el estreno

La cantante Camila Cabello seguramente se encuentra emocionada al saber que su álbum debut como solista ya tiene fecha de estreno. Será el 12 de enero cuando salga a la venta esta producción que lleva cerca de un año cocinando.

Cabello, quien formara parte de la agrupación Fifth Harmony, también reveló a sus fans que este jueves 7 de diciembre se van a liberar dos nuevas canciones si compras el disco en la preventa. “Never Be The Same” y “Real Friends” son los nombres de los nuevos tracks de la joven artista.

Después de que debutara la preventa en plataformas digitales, se convirtió en tendencia. Uno de los países que más ha comprado el disco titulado “Camila” ya se encuentra dentro de los primeros lugares.

Camila Cabello mandó saludos a todos sus paisanos mexicanos.