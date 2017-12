FOTO: Frida Sofía muestra los cambios de su cuerpo

Ahora sí… ahí les va un #tbt 🤭🤷🏼‍♀️ Yo le pedí a 🎅 un cambio de vida saludable y me trajo “NUTRÍ-LIPO de 12 SEMANAS” consigue el tuyo a un precio muy especial ya 👉🏼 QUEENFRIDA.COM 👑🎁❤️Siempre me ha dado pena exponer fotos en las cuales se refleja lo mal que estaba hace unos años. Nunca me sentí gorda, solo que nunca le di el respeto ni el cuidado que necesitaba mi cuerpo.Pero, espero que esto le ayude a alguien a salirse de su zona "comfort", a dejar la inseguridad y los miles de pretextos que nos ponemos para no ponernos las pilas! Desde mi punto de vista aprenderte a querer tiene sus sacrificios. Y pues yo también me pregunto porque una ch!ng@d@ dona 🍩 o tamal sabe tan RICO pero se te va directo a la llantita ?jajaj.. la respuesta: por qué SI! Porque la vida no es fácil y para lograr CUALQUIER meta, debe de haber disciplina. Y la disciplina es dura pero la recompensa es inmensa. bueno, y antes de chorearlos más, quiero compartir cientos de recetas pasó a paso y con número de calorías en cada plato ya contadas para que estas fechas de regalos, alegría y amor se la pasen con la familia más que con la comida 🥘 deli de la 👵🏼…. si van a recibir varias mentadas de la abuela y probablemente de toda la familia PERO AGARRENSE para cuando empiece el año 2018 !!! Ahora sí que hasta la abuela se disculpará, no se igual y hasta te pide la receta de FRIDA 😝🍲👙 Gracias a Dios ahora puedo decir que trato a mi cuerpo como un templo, no un basurero. Y tu? Cuánto te quieres? Los invito a mi página 👉🏼WWW.QUEENFRIDA.COM en donde puedes obtener tu PLAN ALIMENTICIO “NUTRÍ-LIPO DE 12 SEMANAS” por tan solo $19.99 USD esta oferta es por tiempo limitado. El mejor regalo 🎁 para ti o para cualquier ser querido es un cambio de vida saludable! Que esperas ?! HAZ CLICK EN EL LINK DE MI BIO 👆🏼Nunca es tarde. Los amo. #vulnerable #fridafitness #teamfrida #fitnessmotivation #transformation #fitnessforlife #queenfrida #fitnessmotivation #fitnessguru #holidayspecial #fitness #teamguzman

A post shared by ғrιda ѕoғιa gυzмan 👑 (@frida_sofia_guzman) on Dec 7, 2017 at 7:52am PST