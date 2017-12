‘Luzía’, un show para impresionar corazones

María José Cornejo habla de su papel como cantante en esta producción del Cirque du Soleil

María Jose “Majo” Cornejo quería estudiar relaciones internacionales para viajar por el mundo y aprender idiomas. El canto, aunque le gustaba mucho, podía esperar.

Sin embargo, la inercia que ejerció su familia fue más poderosa. Su mamá, cantante de ópera, su papá guitarrista, y tíos que tocan en la Orquesta Sinfónica de Ciudad de México, pudieron más que sus ganas de obtener un título universitario.

“Me dijo mi mamá, ‘bueno, pero si vas a cantar lo vas a hacer en serio y te vas a poner a estudiar’. Y mira ahora, finalmente cumplí mi sueño porque terminé cantando, viajando por el mundo y tratando de hablar muchos idiomas”, contó Majo Cornejo, quien es la cantante del súper espectáculo Luzía, que presenta el Cirque du Soleil a partir del viernes en Los Angeles.

Se trata de un show dedicado e inspirado en la cultura mexicana que ha recorrido varias partes del mundo desde hace dos años con artistas y malabaristas procedentes de varias partes de la Tierra.

Como parte del elenco, Cornejo, de 23 años y originaria de Ciudad de México, está encargada de toda la parte de canto del show; interpreta 18 temas que van desde el pop hasta rancheras y salsa. Fue elegida luego de que la producción de Luzía la viera en el reality show de televisión “Creando bolero”, donde interpretaba música mexicana.

Luego de un intenso proceso de audiciones que duró ocho meses, Cornejo se quedó con el papel y viajó a Montreal, donde está la sede del Cirque du Soleil, para comenzar su preparación.

“No sabía qué esperar, no sabía cómo era este mundo del circo, pero ha sido una experiencia muy bonita”, dijo. “Lo más sorprendente es la capacidad que tiene esta compañía para impresionar el corazón de la gente”.

Cornejo cree que esa mezcla que se hace en el espectáculo del México tradicional, con elementos contemporáneos entre míticos y surrealistas, le hacen justicia a la cultura de su país.

“Como mexicana me siento muy orgullosa de estar aquí”, dijo. “La primera vez que vi el show, llegué a mi cuarto y me puse a llorar de la emoción. Hay muchas cosas con las que yo me siento muy identificada”.

En detalle

Qué: Luzía, del Cirque du Soleil

Cuándo: del viernes al 8 de febrero; martes a domingo con varios horarios

Dónde: bajo la Gran Carpa del Dodger Stadium, 1000 Vin Scully Ave., Los Angeles

Cómo: boletos de $57 a $276; informes cirquedusoleil.com