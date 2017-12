Natalia Jiménez de gira nos cuenta cómo involucra a su hija en su conciertos

Además nos da un adelanto de lo que será su próximo álbum

Natalia Jiménez está en plena gira de conciertos por el Oeste del país, tour que marca su regreso a los escenarios después de haberse convertido en mamá de la bella Alexandra.

En exclusiva hablamos con la cantante española, nos revela secretos de su regreso y nos da un adelanto de su próximo álbum inédito.

Pregunta: ¿Cómo te sientes de volver a los escenarios?

Natalia Jiménez: Estoy muy contenta porque hacia unos años que yo no hacia gira por aquí, por California, ni por Arizona, de hecho desde que estaba en la Quinta Estación no había tenido la oportunidad de venir de gira por acá. Se que tengo bastante público que me está esperando desde hace mucho tiempo, poder conectarme con ellos y que escuchen mis nuevas canciones en directo es importante para mí, así que estoy súper contenta.

P: ¿Por qué antes no y por qué ahora sí?

NJ: Por compromisos con la televisión, como yo he estado haciendo ‘La voz Kids’ por 3 años, la verdad que se me complicaba poder venir aquí a Los Ángeles, y hacer una gira larga. Mientras estaba grabando mi disco la verdad que se me complicó un poco en el último año, luego me quedé embarazada, ya no podía ir a ninguna parte, y ya me quedé confinada… Recién ahora estoy saliendo.

P: ¿Cómo es este regreso después de ser mamá?

NJ: Todo cambia, la verdad que la vida te cambia un montón cuando tienes un hijo, pero ahora ya como que te acostumbras a tu nueva realidad, y ya pues te das por vencida (risas), ya no luchas intentando volver a los que tenías antes, ya te dejas. Es muy divertido.

P: ¿Eres una madre que culposa o eres una madre de estas que necesitan su tiempo para sus cosas independientes de ser mamá?

NJ: Soy las dos… Necesito mi tiempo para hacer mis cosas, obviamente, y para poder hacer mi música, poder hacer mi sexto disco que está saliendo, y promoción, pero eso ni significa que yo, mientras este aquí, no me sienta culpable de que tengo mi bebé del otro lado del país, pero es lo que hay, yo antes de dar luz he sido cantante, soy cantante y lo voy a seguir siendo siempre, es algo que tengo que compaginar como bien pueda.

P: ¿Te acompaña en las giras tu hija?

NJ: A nosotras nos gusta viajar juntas, yo me la he llevado a Chicago a cantar, me la traje aquí a Los Ángeles a hacer los Latin Grammy. En la gira la tiro adentro del autobús como si fuera un instrumento más con todos los músicos, con todo el mundo. A mi me gusta que ella esté experimentando esas cosas, creo que es bueno para ella, y creo que es saludable para su desarrollo.

P: ¿Cómo son sus reacciones?

NJ: Yo la duermo con dibujitos o con música o con el sonido como de cascadas o de lluvia, pero siempre tiene un ruido, entonces eso me ayuda a la hora de viajar. Ella no da mucha lata, de hecho cuando fuimos a Chicago, nos la llevamos al escenario, yo estaba cantando y ella estaba al lado del escenario y tan linda se quedó dormida, se quedó dormida con los cascos de helicópteros, tiesa viendo a mamá cantando.

P: ¿Qué es lo que va a ver el público en este regreso?

NJ: Estamos cantando canciones tanto de mi disco de solista, como ‘Creo en Mí’, ‘La gran Señora’, también vamos a estar cantando canciones de cuando estaba en la Quinta Estación, pues los clásicos de toda la vida como ‘El Sol no Regresa’, ‘Me Muero’, ‘Algo Más’, ‘Recuérdame’, y de otras canciones que me gustan muchísimo, que son clásicos mexicanos, como pues son ‘La Cigarra’, ‘La Malagueña’. Vamos a estar cantando ‘Sombras Nada Más’, o sea son todas canciones que todo el mundo se sabe y hace mucho que a lo mejor pues no escuchan cantar a nadie, y son canciones que se que al público le encantan, que se dan a corazón abierto y aquí especialmente el Los Ángeles, sé que va a funcionar muy bien.

P: Además de esta gira, vienes con un nuevo disco, ¿qué nos puedes adelantar?

NJ: Es un disco inédito, estamos enfocándonos mucho en la música, en volver a mis raíces musicales. Estamos muy emocionados de ya empezar a trabajar juntos porque además Julio Reyes, él y yo, nos conocemos desde hace mucho, él hizo la versión ‘Recuérdame’ tan bonita con Marc Anthony, y desde ese entonces teníamos ganas de trabajar juntos y ya se nos hizo realidad.

NATALIA SE PRESENTARÁ EN ESTOS LADOS:

-7 de diciembre: Fox Performing Arts Center en Riverside, CA

-10 de diciembre: The Wiltern en Los Ángeles, CA

-12 de diciembre: House of Blues en Anaheim, CA

-13 de diciembre: House of Blues en San Diego, CA

-15 de diciembre: The Van Buren en Phoenix, AZ