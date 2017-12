Y la mejor canción navideña, según la ciencia, es…

Después de un análisis, se llegó a la conclusión de que existen ciertos elementos que convierten a estas melodías en verdadero deleite para los oídos

Llegó la Navidad y con ello las fiestas, las reuniones con familiares, amigos, los regalos, el árbol, las luces, los adornos, y por supuesto, la música decembrina, esa que escuchamos por todos lados y que nos acompañará a lo largo del mes para evocarnos a nuestros mejores tiempos y recordar las cosas especiales que solo se viven en esta época del año.

Canciones y villancicos hay miles, y hay a quienes les encantan y otros que definitivamente los odian, pues consideran que todos suenan igual y son repetitivos en sus letras.

Sin embargo, el músico Joe Bennett se dio a la tarea de componer la canción navideña que fuera perfecta, lo cual logró luego de analizar 200 de los temas más populares en la historia, incluyendo 78 canciones de Navidad.

Bennett encontró que aquellas composiciones que evocan a la Navidad llenan de alegría a quienes las escuchan, y que mejor si van acompañada de una melodía en donde las notas principales sean Do y La mayor, junto con sonidos de campanas.

Así que con base en esto, los compositores Harriet Green y Steve Anderson crearon lo que es considerada la canción de navidad más alegre y perfecta y se llama ‘Love’s Not Just For Christmas’.

La canción se apega a la mayoría de las recomendaciones hechas por Bennett, incluso mencionando la palabra ‘Navidad’ 21 veces.

Escúchala y juzga si es la mejor canción navideña que has escuchado.