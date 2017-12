2017: El año de la mujer

El ‘Personaje del Año’ va para las mujeres que lucharon en contra del abuso, la discriminación y la desigualdad

El personaje de este año no tiene un nombre específico, ni se trata de un individuo en particular, sino que tiene el rostro de miles de mujeres alrededor del mundo que durante 2017 se animaron a decir “Basta” al abuso, la discriminación y la desigualdad.

Desde quienes se animaron a nombrar a sus acosadores y a compartir sus experiencias personales de abuso, pasando por las mujeres que lograron acceder a posiciones de liderazgo, hasta quienes lucharon por la igualdad de género, entre tantas otras, este año, las mujeres decidieron hacer oir su voz y reclamar por sus derechos

Un secreto a toda voz

El acoso y abuso sexual perpetrado en todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad no son nuevos. La sorpresa de 2017 no fue el descubrir que dichos abusos sí existen, y que son toleradosy apañados. Este tipo de abuso siempre fue un “secreto a toda voz”, normalizado e internalizado en nuestra sociedad.

La revelación del año fue que finalmente las acusaciones de abuso fueron tomadas en serio, gracias a la presión y coraje de millones de mujeres que se animaron a exponerse y hablar del tema.

Por años, las pocas valientes que denunciaban acosos y abusos eran tildadas de “locas”, de haber “provocado” al abusador, o simplemente de “exageradas” o “mentirosas”.

Pero una vez abierta la caja de Pandora, ya no puede volverse a cerrar.

¿Quién puede tirar la primera piedra?

Cuando las acusaciones comenzaron a hacerse públicas, salpicaron a todos los ámbitos de la sociedad, empezando por la Casa Blanca.

Elpresidente Donald Trump ha sido acusado de acoso y abuso sexual por al menos 16 mujeres, incluyendo su primera exesposa, Ivana Trump, quien en una deposición judicial, años atrás,declaró que, en 1989, el primer mandatario supuestamentela había atacado, arrancado el cabello y violado. Años más tarde, Ivana Trump llegó a un acuerdo con el presidente y no volvió a mencionar lo ocurrido.

Pero Ivana no fue la única.

Summer Zervos, una concursante de The Apprentice, el show realidad protagonizado por quien ahora es presidente de la nación, presentó una denuncia en su contra, tres días antes de que Trump asumiese la presidencia. La demanda de Zervos aún está en pie y Gloria Allred, la famosa abogada de derechos de la mujer, representa a la víctima. Zervos sólo pide $3,000 dólares por daños, lo que indica que no se trata de un juicio motivado financieramente.

Jill Harth, exsocia de negocios de Trump, también denunció las acciones del primer mandatario en 1997. Según declaraciones de Harth, el presidente supuestamente la había manoseado e intentando violar, más de una vez. La víctima describió una instancia en Mar-a-Lago en la que supuestamente Trump la había atacado sexualmente. La víctima llegó a un acuerdo económico y retiró el juicio en contra del presidente, pero sigue manteniendo las acusaciones en su contra.

Otras mujeres declararon haber sido supuestamente físicamente atacadas por el mandatario, corroborando las propias declaraciones de Trump al expresentador Billy Bush, en las cuales se jactaba de “tomar a las mujeres por sus vaginas. [Porque] cuando eres una estrella puedes hacer lo que quieras”.

Rose McGowan: “Harvey Weinstein me violó”

Siendo tantas las denuncias, ¿Por qué no existen más juicios hasta el momento?

En ciertos casos, porque se venció el plazo de prescripción, esto es el tiempo para denunciarlos. En otros, porque el solo pensar en entablar una disputa legal con los poderosos abogados del presidente de EEUU, puede hacer desistir hasta a la persona mejor intencionada.

“Realmente siento no haber tenido más impacto, que todas no hayamos tenido más impacto”, indicó una de las víctimas, Jessica Leeds, en entrevista con Slate. “Trump puede pararse en Fifth Avenue y dispararle a alguien y a sus partidarios no les va a importar. Con Trump, todo se barre bajo la alfombra”, agregó

Otras mujeres que acusaron a Trump de supuesto acoso, abuso y comportamiento inadecuado fueron Mariah Billado, Kristen Anderson, Lisa Boyne, Cathy Heller, Temple Taggart, Karena Virginia, Bridget Sullivan, Tasha Dixon, Melinda Macgillivray, Jennifer Murphy, Rachel Cooks, Natasha Stoynoff,NinniLaaksonen, Jessica Drake, Samantha Holvey y CassandraSearles,

Hasta el momento, la Casa Blanca ha negado todas las acusaciones y calificado a las supuestas víctimas de “mentirosas”. El presidente también intentó defenderse alegando que las mujeres que lo acusaron “no eran suficientemente atractivas para que él las asaltara sexualmente”.

Otras declaraciones de abuso en Washington DC salpicaron al juez y candidato republicano de Alabama, Roy Moore, acusado de pedofilia, al expresidente George H.W. Bush, al representante John Conyers, al Senador Al Franken, al exalcalde de San Diego Bob Filner, aJeff Hoover, exrepresentante por Kentucky y al Senador TonyMendoza.

Algunos de los acusados, como el Senador Al Franken, renunciaron a sus puestos. Otros, como Roy Moore o el mismo presidente, optaron por ignorar las acusaciones.

De la Casa Blanca, a Hollywood

Los escándalosde abuso sexual no se detuvieron en Washington DC. Dos meses atrás, Jodi Kantor y Megan Twohey, del New York Times, reportaron las numerosas acusaciones de acoso sexual al productor y mogul de Hollywood Harvey Weinsten.

El reporte periodístico le abrió las puertas a otras mujeres que también se animaron y acusaron a Charlie Rose, Ed Westwick,Dustin Hoffman, Andy Dick, Roger Ailes, Bill O’Reilly y Matt Lauer, entre muchos otros.

#MeToo.

Diez años atrás, Tarana Burke, fundadora de Just Be Inc., una organización sin fines de lucro de ayuda a víctimas de acoso y asalto sexual, creó el movimiento MeToo.

Este año, la actriz Alyssa Milano popularizó la movida con el hashtag #MeToo, para identificar la magnitud de mujeres que fueron abusadas sexualmente en su vida.

La respuesta de millones de mujeres que se sumaron al movimiento invadió las redes sociales.

Marcha de la mujer.

Los movimientos de este año no fueron incidentes aislados, sino que cada uno actuó como un peldaño de otro.

El 2017 comenzó con la multitudinaria Marcha de la Mujer, el 21 de enero de 2017, inmediatamente después de la inauguración de la presidencia de Donald Trump, y como respuesta a las declaraciones denigrantes y ofensivas del nuevo mandatario hacia la mujer y sus derechos.

La protesta a nivel global pedía políticas y legislación que consideren los derechos reproductivos de la mujer, el medio ambiente, la cobertura de salud, el pago igualitario y los derechos de los inmigrantes, y de la comunidad LGBTQ. El gol de la multitudinaria marcha fue hacerle saber a la nueva administración que “los derechos de la mujer son derechos humanos”.

La marcha fue clasificada como la mayor protesta de un día en la historia de EEUU. En Washington DC, la convocatoria sumó entre 440,000 y 500,000 personas. También se reportaron otras 408 marchas a nivel nacional, incluyendo Los Ángeles, New York City, Seattle y Chicago; y 168 a nivel internacional, incluyendo México, Canadá e incluso Antártica. Todas las protestas fueron de carácter pacífico.

Mujeres en puestos de liderazgo

En las elecciones de la “Era Trump”, las mujeres ganaron importantes puestos de liderazgo.

En noviembre de 2017, Jenny Durkan fue electa alcaldesa de Seattle.La periodista DanicaRoem le ganó al republicano de Virginia, Robert Marshall, convirtiéndose en la primera legisladora transgénero. Vi Lyles fue electa en Charlotte, como la primera alcaldesa afroamericana.

Pero los logros recién comienzan.

Los esfuerzos de tantas mujeres durante 2017 abrirán las puertas a las nuevas generaciones de mujeres que se niegan a aceptar un status quo injusto y caduco, que ya no tiene cabida en el Siglo XXI.