Así se despidió María Elena Salinas de Noticiero Univision

El último día llegó. María Elena Salinas se despidió de 30 años al frente del Noticiero Univision y 37 en Univision. Sentado a su lado, su compañero de todos este ciclo, Jorge Ramos, la periodista conocida como ‘La Dama de las Noticias’ cerró un capítulo importante de la historia del periodismo hispano en Estados Unidos.

Ella abrió su último día, con el profesionalismo que la caracteriza, dio los titulares del día, incluso el de su adiós al decir: ‘Hoy también me despido del noticiero”.

Ya casi al final, fue su compañero hasta este día, Jorge Ramos, quien comenzó diciendo estas palabras:

“Este es el último día de María Elena aquí en el noticiero Univision, hemos estado juntos aquí casi 30 años, y en este set y frente a ustedes hemos compartido las noticias más duras, y en comerciales, ustedes no lo saben, pero uno se habla de las cosas más personales… Siempre evitaste ser la noticia, pero hoy lo eres y es difícil creer que esta es la despedida”, dijo Ramos para dar lugar a que María Elena se despidiera de este modo.

“Así es Jorge, esta es las despedida, llegó y gracias… Durante las últimas dos semanas, Univision me ha estado llevando por un viaje por el pasado, recordando viajes, historias, entrevistas, coberturas que realicé durante más de 3 décadas, incluso en esos años que pasé en el canal local de Los Angeles.

Me dicen gracias, pero soy yo la que tengo que darle las gracias a Univision… Esta despedida, haciendo homenajes a mi carrera, es mucho más de lo que cualquier persona pudiera esperar. Más bien agradezco yo el tener el privilegio de ser parte de este grupo de profesionales comprometidos que ayudó a esta empresa, desde sus inicios, para convertirla en lo que es hoy… Todos esos colegas con los que he trabajado durante décadas frente y detrás de las cámaras, tanto en este noticiero como en la cadena Univision. A todos ellos los voy a extrañar.

Me siento bendecida de haber sido parte de la familia de Univision, y agradezco la oportunidad que me dio de hacer una carrera como periodista, es así como pude entrar a sus hogares noche tras noche, es así como pude lograr esas misión que me propuse, desde el principio de mi carrera, de no solo informarle, sino de emponderarlos, de impulsar a la comunidad a realizarse, a nuestros jóvenes a perseguir sus sueños.

El éxito no radica en lograr fama, fortuna y poder, el éxito es poder dejar una huella en la vida. He estado leyendo mucho de los mensajes que me han estado dejando en las redes sociales, y no se si me los merezco, pero quiero que sepan que me han llegado al corazón.

Yo siempre he creído que el periodismo es más que conseguir la entrevista exclusiva, por lo menos aquí en los Estados Unidos, para ustedes, para la comunidad hispana el periodismo es además compromiso, entrega y solidaridad.

Gracias por confiar en mí, gracias por su cariño, gracias a los que me apoyaron, y hasta los que no porque me hicieron más fuerte y valiente. Creanme que me llevo mucho más de lo que dejo. Gracias, buenas noches y hasta pronto”, concluyó.

De inmediato se paró y salió del set, mientras Jorge Ramos, luego de abrazarla, se quedó mirándola a lo lejos y aplaudiendo con todo el resto de colegas y amigos que se encontraban detrás de cámara en el News Room.

Al ritmo de Mariachi Internacional interpretando ‘Canta y no Llores’, María Elena evitó la emoción y no abandonó el profesionalismo que tanto defiende. Se abrazó a personas especiales en su vida como su amigo Manny Machado, su publicista y amiga, Blanca Tellería, su colega Teresa Rodríguez y sus hijas e hijastras para decir ‘adiós’ o ‘hasta pronto’.

@mariaesalinas: "El periodismo es compromiso, entrega y solidaridad". Así se despide hoy la comunicadora de las pantallas de Univision. A post shared by Univision Noticias (@uninoticias) on Dec 8, 2017 at 4:15pm PST

Las hijas de @mariaesalinas no podían faltar en este día tan especial #GraciasMaríaElena 🙌 A post shared by Univision (@univision) on Dec 8, 2017 at 3:45pm PST

El día comenzó como casi un reality show, María Elena entró a News-sport de Univision rodeada de cámaras, teléfonos inteligentes grabándola, selfies con colegas, abrazos y saludos.

Ella misma compartió su última reunión antes del noticiero donde se discuten las noticias que se tratarán en el día.

Mi última reunión editorial antes del Noticiero @univision aquí se decide democráticamente que va en el noticiero #losvoyaextrañar A post shared by Maria Elena Salinas (@mariaesalinas) on Dec 8, 2017 at 2:40pm PST

Para luego pasar por la sala de maquillaje e ir al set para cumplir con ese día tan esperado, soñado y lista para un nuevo capítulo de su carrera y su vida, y para cumplir nuevos sueños como nos lo dijo en exclusiva hace algunos días. Por todo eso y más #GraciasMariaElena.