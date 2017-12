Las mejores ofertas en iPhone si entregas tu teléfono viejo como parte del pago

Estas ofertas tienen, en general, más condiciones. En algunos casos se aplican solo a nuevos clientes o a clientes que desean agregar una nueva línea telefónica. Y la mayoría de las compañías telefónicas extienden los pagos —y también los descuentos— durante un determinado tiempo. Si pagas pronto, corres el riesgo de perder esos descuentos y de estar obligado a pagar el teléfono.

Y, como sucede con otras empresas que aceptan teléfonos viejos, las empresas de telefonía no aceptan dispositivos que no estén totalmente pagados. Esto significa que probablemente quedes enganchado por todo el saldo restante, aunque simplemente se transfiera a la nueva oferta.

Quienes negocien los términos de la entrega como parte del pago deben tener en cuenta que los descuentos también te obligan a entregar el teléfono viejo en el estado que prometiste que estaba. De modo que no digas que está en excelente estado, por ejemplo, si la pantalla está estrellada. Si un comprador cree que no es aceptable, puedes acabar con menos dinero o sin oferta alguna.

Si estás pensando en cambiar de empresa de telefonía con la idea de conseguir una buena oferta, tal vez debas consultar nuestras conclusiones sobre los mejores planes de telefonía celular de bajo costo para saber cómo analizar cada oferta.

Sprint: Si un cliente encuentra una oferta mejor en las 2 semanas siguientes de haber comprado el teléfono, Sprint dice que igualará la diferencia de precio con una tarjeta de regalo en efectivo. La empresa les ofrece a los clientes nuevos o actuales que entreguen cualquier iPhone de Apple hasta el iPhone 6 un contrato de 18 meses para un iPhone X por $22.22 dólares por mes. (Esta oferta también está disponible para quienes tengan ciertos teléfonos Android). Una vez transcurridos los 18 meses, devuelves el X o lo compras en el momento pagando el precio estándar del contrato de $41.67 dólares al mes durante 6 meses más.

Básicamente, esto te permite tener un iPhone X por alrededor de $650 dólares. Pero ten cuidado, porque si te vas de Sprint antes de que transcurran los 18 meses tendrás que pagar el resto del costo del teléfono.

Verizon: Esta empresa ofrece hasta $300 dólares de descuento sobre el costo de un iPhone X si entregas como parte del pago un iPhone 7, 7 Plus, 6s o 6s Plus. (También acepta algunos de los últimos teléfonos Android selectos). Sin embargo, debes contratar uno de los planes ilimitados de la empresa, que tienen un costo mensual a partir de $80 para un solo teléfono. También tienes que pagar el nuevo iPhone en 2 años. ¿Y ese ahorro de $300? No lo recibes todo junto. Te lo dan en créditos a lo largo de los 2 años, que representan alrededor de $12.50 por mes.

T-Mobile: La empresa también te devuelve hasta $300 dolares por un iPhone X, 8 u 8 Plus por entregar como parte del pago un modelo, hasta el iPhone 6. Nuevamente, tienes que pagar el nuevo teléfono con un plan de cuotas a 2 años y el descuento de $300 te llega en forma de créditos en la factura en ese periodo.

Si cancelas el servicio de T-Mobile en esos 2 años, tienes que pagar el saldo del teléfono y pierdes todos los créditos de descuento.

AT&T: La empresa no tiene un plan específico para iPhone X con entrega de otro móvil como parte del pago, pero sí ofrece crédito por modelos más viejos. El 26 de octubre, las ofertas para un iPhone 7 con 32 GB de capacidad oscilaban entre $200 y $230 dólares, según la empresa a la cual estuviera asignado el teléfono.