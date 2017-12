Los métodos extremos para detectar el consumo de drogas en adolescentes

Aunque el uso de drogas a menudo comienza como un poco de diversión tonta entre amigos, puede convertirse fácilmente en una adicción

La adicción a las drogas puede arruinar innumerables vidas y, en muchos caso, lo hace.

En muchas ocasiones, la edad de iniciación en el consumo de drogas es en la adolescencia. Por supuesto, ningún padre quiere que su hijo caiga en estos hábitos tan negativos y poco saludables.

Por eso, asegurarse de que eso no suceda es una prioridad.

No importa cuánto quieras proteger a tu hijo, a veces, no se puede controlar todo lo que hace o deja de hacer.

Aunque no queramos, las drogas están al alcance. Muchos padres realmente no saben si sus hijos están comportándose como deberían cuando no están en casa. Muchos no tienen ni idea si consumen sustancias nocivas para la salud o no. Inlcuso tal vez las guarden en casa, escondidas en la habitación.

Hay una manera de asegurarse de que los niños no ocultan nada. Es un recurso un tanto extremo : la contratación de perros que olfatean drogas.

Se trata de los mismos perros olfateadores de drogas que vemos en el aeropuerto y en las estaciones de tren. Ahora, pueden llegar hasta la habitación de los adolescentes en los hogares familiares y hacer el mismo trabajo.

Cuesta solo $150 dólares contratar a un perro que olfatee drogas en su casa, y el entrenado, Chris Itnyre, dice que le toma de “dos o tres minutos” encontrar una sustancia escondida en un dormitorio.

La cuestión es si es correcto y se hace por el interés del niño o la medida es un poco invasiva.