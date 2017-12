Un adolescente afirma que el cielo existe

Las experiencias trágicas pueden hacer cambiar nuestra forma de ser y nuestras creencias

Ryan Estrada era un chico normal, feliz con su vida, sobre todo cuando se sacó la licencia para manajer a los 16 años.

Pero todo cambió un día, cuando iba de camino a la escuela.

El joven de 16 años perdió el control de su automóvil al intentar esquivar a un ciclista que también circulaba por la carretera.

Ryan recuerda que perdió el control del auto y terminó chocando contra un buzón primero y luego contra un árbol, para finalmente acabar en una zanja.

La situación era grave, pero, afortundamente, dos conductores se detuvieron y atendieron a Ryan, mientras llamaban al 911. Ryan parecía estar muy grave. Incluso temieron por su vida, hasta el punto de creer que estaba muerto.

Sorprendentemente, Ryan sobrevivió al accidente. Sus heridas eran graves, se rompió una vértebra en el cuello y se lesionó la médula espinal, quedando paralizado en brazos y piernas.

Pero de esta grave experiencia Ryan saca algo positivo, ya que afirma haber vivido algo realmente especial.

Ryan recuerda haber estado acostado en la habitación del hospital, llorando y preparándose para entrar a quirófano. Fue entonces cuando vio a alguien que nunca pensó que vería.

Cuando estaba por ingresar a la cirugía, Ryan afirma que vio a su difunto tío. También vio a su abuelo, que murió antes de que naciera el adolescente y que solo existía para Ryan en fotografías antiguas e historias familiares.

Ryan cree que vio a los dos hombres “en el cielo”.

Estas son las palabras de Ryan :

“Creo que significa que el cielo es real y Dios es real, y que estoy aquí por una razón. No morí por una razón. Creo que pasó para que recuperara mi fe. No fui realmente una persona religiosa el año pasado y pasé por una depresión. Pero desde el accidente, [he pasado] todos los días rezando “.

Ryan ha experimentado un progreso increíble desde su accidente y se ha mantenido notablemente positivo frente a todo el proceso.