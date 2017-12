¿Aparece presunta hija de Maluma?

El cantante no ha brindado declaraciones al respecto

Se dice que Maluma es padre de una niña de seis años de edad. La menor es fruto de una relación que el intérprete sostuvo cuando tenía 17 años.

Según información de Televisa Espectáculos, una ex novia del cantante colombiano reveló que éste sostenía largas y extrañas conversaciones telefónicas relacionadas con el estado y las necesidades de una menor de edad. Debido al secreto que escondía el cantante, la supuesta fuente decidió terminar su romance.

No se ha revelado el nombre de la menor, ni el de la ex pareja que brindó la información a dicho medio. Solo se sabe que el cantante se mantiene pendiente de su “hija”, y que mensualmente hace depósitos para cubrir los gastos de ésta. Maluma por su parte, ante los rumores, no ha brindado declaraciones.