Amparados con el TPS no se rinden en la lucha por salvar este programa

Líderes están optimistas pero también llaman a mantenerse unidos ante lo que pueda pasar con los salvadoreños

Preocupados pero también con muchas ganas de saber cómo les pueden ayudar, Evelyn Saravia y Álvaro Calderón llegaron temprano a las instalaciones de CARECEN con sus hijos Camila de siete años y Lucas de seis meses.

“Yo agarré el TPS (Estatus de Protección Temporal) en 2001 pero me puse nervioso cuando me enteré que a lo mejor ya no lo van a renovar”, dice Álvaro Calderón quien se gana la vida como jardinero.

Esta pareja fue parte de un grupo de 200 beneficiarios del TPS del sur de California que participaron en una asamblea para discutir el avance logrado a nivel nacional en la lucha no solo por salvar este programa sino por conseguir una legislación federal que permita que obtengan la residencia permanente.

La Asamblea Comunitaria del Sur de California incluyó entrenamiento legislativo, talleres de educación política y servicios legales.

El TPS fue establecido por el Congreso en 1990 para proteger a los extranjeros que no pueden regresar a sus países a causa de guerras civiles o desastres naturales.

Permite a sus beneficiarios un permiso de trabajo que se renueva cada 18 meses y evita su deportación.

Pero en mayo, el Departamento de Seguridad de la Nación dio a conocer que el TPS para los haitianos solo durará seis meses. Por lo tanto vence en enero de 2018.

En noviembre anunciaron a los nicaragüenses amparados con el TPS, que el programa había llegado a su fin y solo podían permanecer hasta enero de 2019.

A los hondureños con TPS, el DHS, les dijo que les extenderá este alivio por seis meses en tanto estudia si lo continúa o lo cancela.

Los beneficiarios del TPS originarios de El Salvador viven momentos de extrema incertidumbre porque no saben si este programa se va a renovar en enero. Se calcula que hay unos 205,000 salvadoreños con TPS en todo el país. Se espera un anuncio entre el 6 y 8 de enero de 2018.

Ese es el caso de Orlando Zepeda, un tepesiano de 52 años originario de El Salvador que ha vivido 33 años en Los Ángeles. “He formado una familia y tengo dos niñas de 14 y 12 años que nacieron en Estados Unidos y no conocen otro país”.

Dice que en lugar de preocuparse se ha ocupado y cada tres meses ha viajado a Washington para hacer cabildeo en el Congreso. “De la primera visita a la segunda, ha habido un cambio, ya que hemos podido concientizar a los congresistas sobre quienes somos y cómo nos va a afectar si el TPS es negado”, comenta.

De cualquier manera, exhorta a la comunidad Tepesiana a unirse en la lucha por una extensión del TPS por otros 18 meses y por una residencia permanente. “Es lo justo para quienes ya tenemos mucho tiempo en este país”, remarca.

Marta Fernández Connor es una hondureña que lleva 19 años protegida con el TPS. “Al principio traté de ignorar las noticias de que estaban terminando el TPS a los haitianos. Pensé que no me iba a afectar. Pero yo soy educadora de salud y me encontré con los de la Alianza Nacional por el TPS y me hice fuerte al unirme a ellos”, observa.

Confía que se conmovió mucho cuando fue a Washington y vio que hay tepesianos de 13 países que están sufriendo como los centroamericanos por el fin de este programa.

“Entonces dije tengo que alzar la voz y hacer algo. Hoy me siento optimista porque cada vez hay más personas que se están uniendo. La meta es hacer mucho ruido porque hemos pagado impuestos, luchado, tenemos casas, negocios, hijos y estamos aquí para quedarnos”, subraya.

“¿Regresar a Honduras? No es una opción. Mis padres ya murieron. Aquí he hecho una familia. Aquí nacieron mis hijos de 24, 22 y 21 años”, asevera.

Pablo Alvarado, líder de la Red Nacional de Jornaleros que es parte de la Alianza Nacional TPS, la coalición de beneficiarios que ha llamado a una campaña nacional para salvar este programa afirma que van a tratar de que el TPS se adhiera al Dream Act, o a cualquier esfuerzo en el Congreso.

“Estamos buscando la oportunidad de meterlo. Si no funciona, hay cuatro propuestas legislativas”, dice.

Y confía que tienen información de que el TPS para haitianos, hondureños y salvadoreños se va a extender por otros 18 meses, lo que les daría tiempo para buscar un arreglo permanente.

Sin embargo, admite que al final no saber que van a pasar. “La correlación de fuerzas no se inclina a nuestro favor. Tenemos una pelea cuesta arriba pese a que muchos republicanos nos apoyan pero desgraciadamente hay un segmento en el poder encabezado por Jeff Sessions que quieren reducir el número de inmigrantes no blancos”, externa.

La única opción que queda, establece Alvarado, es que los tepesianos y los inmigrantes se protejan mutuamente. “No es momento de sucumbir al miedo. Es hora de cuidarnos. Nuestra gente se encuentra en una encrucijada, entre quedarse y ser perseguidos por la Migra, o regresar a sus países y ser perseguidos por las pandillas y exponerse a morir”, sostiene.