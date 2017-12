¿Familia de Jenni Rivera no da la cara a maquillista fallecido en avionazo?

De acuerdo con el Diario Basta!, la madre del estilista de Jenni, asegura que la familia Rivera se les anda escondiendo

El 9 de diciembre se cumplieron cinco años del fallecimiento de Jenni Rivera en el avionazo en Monterrey, y desafortunadamente, al parecer los Rivera no les han dado la cara a los familiares de los afectados para ver cómo van a ser indemnizados.

De acuerdo con el Diario BASTA!, doña Luz Cristina, madre del maquillista de La diva de la banda, Jorge Armando Sánchez Vázquez, explicó cómo está la situación, además de que está solicitando que los Rivera le den la cara.

“En algún momento sí creo que nos querían ayudar, pero después ya no. La verdad no tengo ni idea, ni por qué ya no nos quieren contestar ni nada. Yo le pido a la familia Rivera que se pongan en contacto con nosotros, que por favor no nos abandonen, que no nos marginen, ni nos olviden como ha pasado y que nosotros estamos en la mejor disposición de dialogar y tener un contacto con ellos”, comentó.

“Nosotros lo que estamos solicitando a través de los abogados es precisamente unirnos, porque la sentencia está dada en Estados Unidos y está ganada. Pero no se ha materializado y no se ha podido cobrar nada, eso es lo que queremos, unir fuerzas con los demás afectados y ver que se puede hacer para que nos paguen. Respecto a la cantidad de dinero eso sólo lo saben los abogados. Es injusto todo lo que ha pasado, no nos contesta ni Rosi, ni don Pedro, ni Chiquis, nadie nos contesta”, argumentó doña Cristina.

La señora está muy afectada de salud tras la muerte de su hijo. “Claro que la muerte de mi hijo ha repercutido en mi persona, me perjudicó la salud y tengo un dolor y una tristeza que no se me quita, menos si no hay justicia”.

