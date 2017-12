¿Por qué tengo que poner un producto en mi carrito para ver el precio?

Puedes pensar que es un gancho de las tiendas en línea, cuando en realidad es por una razón en particular

Cuando compras en línea, tal vez hayas notado que, algunas veces, falta cierta información esencial de las descripciones de los productos, por otro lado tan detallada: el precio.

Tienes que poner el producto en tu carrito para la gran revelación. ¿Por qué el suspenso? Esta práctica no es necesariamente una táctica para engañarte, sino que es un indicador de que el vendedor minorista te cobra menos que el precio mínimo que algunos fabricantes imponen en sus productos, analiza Eric Goldman, profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de Santa Clara, en California, y especialista en legislación de Internet.

Los vendedores minoristas que promocionan sus productos con precios por debajo del mínimo corren el riesgo de ser objeto de la ira de los fabricantes y la posibilidad de que el fabricante simplemente no les venda más. Sin embargo, un vendedor minorista que no promociona los precios de los productos (por ejemplo, haciendo que tú lo busques) puede no estar violando la política del precio mínimo del fabricante, o puede tener la esperanza de que el fabricante no lo note o mire hacia otro lado.