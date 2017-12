Feo enfrentamiento público entre Marjorie de Sousa y Alan Tacher

Se acusan mutuamente de mentirosos

Marjorie de Sousa desconfía de las autoridades mexicanas que realizarán la prueba de paternidad a su hijo Matías Gregorio y Julián Gil. Así lo hizo saber Alan Tacher en Despierta América, aunque los abogados de la actriz lo negaron, causando un encontronazo público con el conductor mexicano.

@alantacher responde a las declaraciones de @marjodsousa donde niega que no le comentó a Alan sobre su desconfianza antes las autoridades mexicanas . Alan dispuesto a someterse a un detector de mentiras. A post shared by Despierta America (@despiertamerica) on Dec 11, 2017 at 6:21am PST

“Hace unos días les conté que me encontré a Marjorie de Sousa en el aeropuerto, viajamos en el mismo avión, no nos sentamos juntos, esto me lo dijo en la sala de espera, tranquilamente, entre muchas otras cosas que me dijo, era que desconfiaba del proceso legal para hacerle las pruebas de ADN a su hijo”, explicó Tacher.

El equipo legal de la actriz venezolana negó que existan dudas sobre la probidad de las autoridades que realizarán los peritajes a principios de enero.

“Después me entero que los abogados desmintieron que esto fuera verdad, que Marjorie no desconfía de la justicia mexicana. Marjorie, con todo el cariño que te tengo, tú sabes perfectamente lo que me dijiste, no voy a venir a mentir a este programa, con la credibilidad que tengo, me da mucha pena y vergüenza desmentirte”, dijo muy serio el presentador del matutino.

Tacher fue más allá, y fue muy inquisitivo con el equipo de Marjorie que está reiteradamente en medio de la controversia. “El hecho de que tus abogados digan que esto no ocurrió, me lleva a desconfiar ahora sí de todo este proceso”.

Molesto, el titular del matutino de Univision dijo estar dispuesto a someterse a un detector de mentiras.

El equipo de Marjorie de Sousa ha declarado públicamente que Julián Gil no cumple con la pensión alimenticia que le fue impuesta, sin embargo el argentino presentó documentos que comprueban que ha depositado más de medio millón de pesos (25,000 dólares aprox.) desde que inició el pleito.